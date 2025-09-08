2 órája
Tragikus következményekkel járhat ez az apró figyelmetlenség
Sokkoló rendőrségi videó figyelmeztet: egy kislány figyelmetlenül lépett a zebrára, miközben telefonozott és zenét hallgatott – a következmények szörnyűek lettek. Emellett súlyos testi sértés miatt kell felelnie egy testvérpárnak, akik brutálisan bántalmaztak egy férfit. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 8-án.
Tavaly augusztusban Békésen egy rendezvényről hazafelé tartó férfit öt támadó, köztük két testvérpár, brutálisan bántalmazott, súlyos testi sértést okozva.
Súlyos testi sértést okozott a megvadult testvér pár
A bántalmazás során a sértett bokája eltört, miután többször is a földre került. A támadók a bocsánatkérést követően is folytatták az ütlegelést. A testvérpár ellen súlyos testi sértés és garázdaság miatt emeltek vádat.
Egy pillanat, egy hiba, egy élet…
Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség. Egy kislány zenét hallgat, telefonozva lépne a zebrára – de nem néz fel. A következő pillanatban egy száguldó motoros jelenik meg… és már késő. A történet üzenete egyszerű, de erős: „Lassíts! Nézz fel!”
Hármas karambol Békésnél
Hétfő reggel három autó ütközött a 470-es főúton Békés közelében. Szerencsére senki sem sérült meg, de a forgalom jelentősen lelassult.
Zsepi, anyósülés, pozitív teszt…
Békésben három helyszínen is drogot talált a rendőrség – papírzsebkendőben, női táskában, sőt az anyósülés alatt is. Tesztek: mind pozitív.
Útzár Szarvas–Szentes között
Szeptember 15-től kb. 35–40 napra lezárják a Szarvas és Szentes közti utat a Veker-éri áteresz átépítése miatt. Buszok rövidebb útvonalon járnak, a köztes megállók ideiglenesen kimaradnak.
101-esek a láthatatlan fenyegetések ellen
A békéscsabai 101. Területvédelmi Zászlóalj katonái biológiai, vegyi és nukleáris fenyegetések elleni kiképzésen vettek részt. Gázálarc, veszélyes anyagok felismerése, védőfelszerelés – mind a biztonságot szolgálja, és a közösség támogatása is kulcsfontosságú.
Texas ízek Gyulán – ötcsillagos burritoélmény
Texasból érkezett vendégek kóstolták meg a gyulai Mexicali Burrito Bár kínálatát – és mindenre öt csillagot adtak: az ételekre, a hangulatra, a vendéglátásra. A friss alapanyagokkal, helyi és mexikói fűszerekkel készült burritók, quesadillák és chimichangák így nemcsak a hazai, de a Tex-Mex hazájából érkezők ízlését is elnyerték.
Óriási füst lepte el a várost, hatalmas területen tombol a tűz - galériával, videóval