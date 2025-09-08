Tragikus következményekkel járhat ez az apró figyelmetlenség

Tavaly augusztusban Békésen egy rendezvényről hazafelé tartó férfit öt támadó, köztük két testvérpár, brutálisan bántalmazott, súlyos testi sértést okozva.

A sokkoló támadásnak súlyos testi sértés lett a vége. Fotó: Illusztráció

Súlyos testi sértést okozott a megvadult testvér pár

A bántalmazás során a sértett bokája eltört, miután többször is a földre került. A támadók a bocsánatkérést követően is folytatták az ütlegelést. A testvérpár ellen súlyos testi sértés és garázdaság miatt emeltek vádat.

Egy pillanat, egy hiba, egy élet…

Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség. Egy kislány zenét hallgat, telefonozva lépne a zebrára – de nem néz fel. A következő pillanatban egy száguldó motoros jelenik meg… és már késő. A történet üzenete egyszerű, de erős: „Lassíts! Nézz fel!”

Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség Forrás: Shutterstock

Hármas karambol Békésnél

Hétfő reggel három autó ütközött a 470-es főúton Békés közelében. Szerencsére senki sem sérült meg, de a forgalom jelentősen lelassult.

Hármas baleset Békésben Fotó: Bencsik Ádám

Zsepi, anyósülés, pozitív teszt…

Békésben három helyszínen is drogot talált a rendőrség – papírzsebkendőben, női táskában, sőt az anyósülés alatt is. Tesztek: mind pozitív.

Kábítószer birtoklása miatt sokaknak kell felelniük. Fotó: Illusztráció

Útzár Szarvas–Szentes között

Szeptember 15-től kb. 35–40 napra lezárják a Szarvas és Szentes közti utat a Veker-éri áteresz átépítése miatt. Buszok rövidebb útvonalon járnak, a köztes megállók ideiglenesen kimaradnak.

Az érintett szakaszon hetekre megváltozik a közlekedés. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

101-esek a láthatatlan fenyegetések ellen

A békéscsabai 101. Területvédelmi Zászlóalj katonái biológiai, vegyi és nukleáris fenyegetések elleni kiképzésen vettek részt. Gázálarc, veszélyes anyagok felismerése, védőfelszerelés – mind a biztonságot szolgálja, és a közösség támogatása is kulcsfontosságú.

Gázálarcot is magukra vettek a tartalékos katonák. Fotó: Területvédelmi Erők Facebook-oldal

Texas ízek Gyulán – ötcsillagos burritoélmény

Texasból érkezett vendégek kóstolták meg a gyulai Mexicali Burrito Bár kínálatát – és mindenre öt csillagot adtak: az ételekre, a hangulatra, a vendéglátásra. A friss alapanyagokkal, helyi és mexikói fűszerekkel készült burritók, quesadillák és chimichangák így nemcsak a hazai, de a Tex-Mex hazájából érkezők ízlését is elnyerték.