Fekvőtámasz száguldó motoron és elképesztő trükkök garmadája: képeken és videón a Streetfighter Nap

Szikora András, a Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület elnöke elmondta, immáron tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a motoros Streetfighter Napot Mezőberényben.

A Streetfighter Napon semmivé váltak a fizikai törvényei. Fotó: Bencsik Ádám

Streetfighter Nap: 19 zseniális motoros lépett fel

– A programon 19 kiváló stuntrider, 19 motoros lépett fel, ismét fantasztikus hangulatot teremtve, amit lehet, odatettek – fogalmazott Szikora András. – A Liget utcában retró motorkiállítás is várta a látogatókat, ahol a 80-as, 90-es évek járműveit nézhették meg az érdeklődők.

Nagyszerű, értő közönség jött össze

Mint kiemelte, ebben az évben is nagyszerű, értő közönség jött össze, ahogy a fellépők is csodálatosak voltak. A Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület és a BÁTSZI Motor által szervezett rendezvény arca ezúttal az a Négyesi Zsolt volt, aki annak idején Mezőberényben kezdte a pályafutását. Mellette ott voltak a sportág nagyágyúi, olyan ikonikus alakjai mint, Herczeg Balázs „Mókus”, Angyal Zoltán, vagy éppen Szöllősi Pepe, aki már ritkábban látnak, de a közönség Berényben is nagyon élte a fellépését, és a teljesség igénye nélkül Bozsoki Zsolt, Deregi Roland, Végh Tamás, Kötél Pityu és Bárdos Roland elképesztő trükkökkel kápráztatta el a nézőket. Szabó Ákos pedig ezúttal speakerként tűnt fel az eseményen.

Éppen Mókus fellépésén hangzott el, hogy nem járt fizika órára, annyira semmissé tette (ő is) a fizikai törvényeit. Volt itt a száguldó motoron elvégzett fekvőtámasztól a holtponton túli egykerekezésen át a menetiránnyal háttal a sárvédőn gurulásig minden. A rendezvény minden évben egyfajta évzáró is volt, amelyen a stuntriderek mindig egyedi trükkök sorát, valami különlegességet is felvonultatnak. A Streetfighter Napot ezúttal is ingyenes látogathatta minden érdeklődő. Este 10 órától a Signal Motorock ad koncertet, amit retró diszkó követ majd.

Szép pillanatok

A Motorosok nem csak a motorosokért karitatív akció keretében mintegy 40-en adtak vért. Pénteken pedig felkeresték a motorosokat a Mécses Egyesület gyermekei, akik felülhettek a motorosokra, rajzokkal is készültek a motorosoknak és ők is kaptak ajándékokat.