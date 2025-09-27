szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Stuntride

1 órája

Fekvőtámasz száguldó motoron és elképesztő trükkök garmadája: képeken és videón a Streetfighter Nap

Címkék#beol videó#Bozsoki Zsolt#Mezőberény Egyesület#Motorosok Baráti Kör#Streetfighter Nap

Néhány órára biztosan semmivé váltak a fizika törvényei szombaton. A Streetfighter Napon ismét jelen volt a motoros stunt riderek színe-java, hogy szemkápráztató, néha teljesen valószerűtlen mutatványokkal szórakoztassák a nézőket.

Papp Gábor

Szikora András, a Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület elnöke elmondta, immáron tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a motoros Streetfighter Napot Mezőberényben.

A Streetfighter Napon ismét jelen volt a motoros stunt riderek színe-java
A Streetfighter Napon semmivé váltak a fizikai törvényei. Fotó: Bencsik Ádám

Streetfighter Nap: 19 zseniális motoros lépett fel

– A programon 19 kiváló stuntrider, 19 motoros lépett fel, ismét fantasztikus hangulatot teremtve, amit lehet, odatettek – fogalmazott Szikora András. – A Liget utcában retró motorkiállítás is várta a látogatókat, ahol a 80-as, 90-es évek járműveit nézhették meg az érdeklődők.

Nagyszerű, értő közönség jött össze

Mint kiemelte, ebben az évben is nagyszerű, értő közönség jött össze, ahogy a fellépők is csodálatosak voltak. A Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület és a BÁTSZI Motor által szervezett rendezvény arca ezúttal az a Négyesi Zsolt volt, aki annak idején Mezőberényben kezdte a pályafutását. Mellette ott voltak a sportág nagyágyúi, olyan ikonikus alakjai mint, Herczeg Balázs „Mókus”, Angyal Zoltán, vagy éppen Szöllősi Pepe, aki már ritkábban látnak, de a közönség Berényben is nagyon élte a fellépését, és a teljesség igénye nélkül Bozsoki Zsolt, Deregi Roland, Végh Tamás, Kötél Pityu és Bárdos Roland elképesztő trükkökkel kápráztatta el a nézőket. Szabó Ákos pedig ezúttal speakerként tűnt fel az eseményen.

Éppen Mókus fellépésén hangzott el, hogy nem járt fizika órára, annyira semmissé tette (ő is) a fizikai törvényeit. Volt itt a száguldó motoron elvégzett fekvőtámasztól a holtponton túli egykerekezésen át a menetiránnyal háttal a sárvédőn gurulásig minden. A rendezvény minden évben egyfajta évzáró is volt, amelyen a stuntriderek mindig egyedi trükkök sorát, valami különlegességet is felvonultatnak. A Streetfighter Napot ezúttal is ingyenes látogathatta minden érdeklődő.  Este 10 órától a Signal Motorock ad koncertet, amit retró diszkó követ majd.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Szép pillanatok

A Motorosok nem csak a motorosokért karitatív akció keretében mintegy 40-en adtak vért. Pénteken pedig felkeresték a motorosokat a Mécses Egyesület gyermekei, akik felülhettek a motorosokra, rajzokkal is készültek a motorosoknak és ők is kaptak ajándékokat.

– Szívbe markoló volt, ahogy a gyerekek, fiatalok készültek; ahogy örömet akartak szerezni nekünk, motorosoknak – emelte ki Szikora András.

Streetfighter nap Mezőberényben

Fotók: Bencsik Ádám

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu