Itt az újabb őrület, halálfejes termékek kerültek a Spar polcaira, húszezer forint kilója

Manapság sok üzletlánc rukkol elő különleges vagy éppen extrém ötletekkel és termékekkel. Szeptember elején a Lidl polcait lepték el TikTok trendekhez illeszkedő csokoládék és gumicukrok. Most egy halálfejes termék, a Black Death Ultra Sour sparos akció keretében vásárolható meg. Arról az extrém esetről sem szabad megfeledkezni, amikor augusztus végén a békéscsabai KIK-ben karácsonyi dekorációk jelentek meg.

Halálfejes Black Death Ultra Sour jelent meg a Sparban. Forrás: MW

Karácsonyi dekorációk nyár végén?

Bármilyen meglepő, igen. Augusztus végén, amikor még a karácsony négy hónapnyi távolságban volt, arról számoltunk be, hogy a szikrázó napsütésből és a harminc fokos melegből belépve a békéscsabai KIK ajtaján azonnal télapók, hóemberek, angyalkák, rénszarvasok, szakállas manók, karácsonyi díszek, fából faragott karácsonyfák és egyéb, a neves ünnephez kapcsolódó fontos és kevésbé fontos dekorációk végtelen sora fogadott minket.

Cikkünk óta eltelt néhány hét, a karácsony is belátható távolságba került, hétfőn pontosan 100 nap volt hátra a szeretet ünnepéig, aminek apropóján összeszedtük, milyen lesz az év hátralévő része, mikor lesznek ünnepek és hosszú hétvégék.