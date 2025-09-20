1 órája
Itt az újabb őrület, halálfejes termékek kerültek a Spar polcaira, húszezer forint kilója
Visszafogott, fekete csomagolás halálfejjel. Mindez egy különleges újdonság a Spar kínálatában.
Manapság sok üzletlánc rukkol elő különleges vagy éppen extrém ötletekkel és termékekkel. Szeptember elején a Lidl polcait lepték el TikTok trendekhez illeszkedő csokoládék és gumicukrok. Most egy halálfejes termék, a Black Death Ultra Sour sparos akció keretében vásárolható meg. Arról az extrém esetről sem szabad megfeledkezni, amikor augusztus végén a békéscsabai KIK-ben karácsonyi dekorációk jelentek meg.
Bármilyen meglepő, igen. Augusztus végén, amikor még a karácsony négy hónapnyi távolságban volt, arról számoltunk be, hogy a szikrázó napsütésből és a harminc fokos melegből belépve a békéscsabai KIK ajtaján azonnal télapók, hóemberek, angyalkák, rénszarvasok, szakállas manók, karácsonyi díszek, fából faragott karácsonyfák és egyéb, a neves ünnephez kapcsolódó fontos és kevésbé fontos dekorációk végtelen sora fogadott minket.
Cikkünk óta eltelt néhány hét, a karácsony is belátható távolságba került, hétfőn pontosan 100 nap volt hátra a szeretet ünnepéig, aminek apropóján összeszedtük, milyen lesz az év hátralévő része, mikor lesznek ünnepek és hosszú hétvégék.
Milyenek voltak a Lidl édességei?
Szeptember elsejétől kóstolj bele a TiKTok trendekbe – szólt a felhívás a Lidl akciós újságjában. Azonnal kaptunk az alkalmon, és nyomban le is teszteltünk párat a kínálatból. Két kolléga: Vágréti Róbert tördelőszerkesztő és a jellemzően kolbászokra szakosodott Nyemcsok László újságíró vállalta a nemes feladatot, hogy élesben is kipróbálja a Lidl édességei közül azt az ötöt, amit kiválasztottunk.
Abban nem volt vita, hogy melyik termék kerüljön a képzeletbeli ranglista legvégére. A legfinomabb édesség esetében már volt egy kis eltérés.
Mivel rukkolt elő a Spar?
A Spar akciós újságot kinyitva az első oldalon azonnal megakadt a szemünk egy terméken. Az Univer majonéz és a Jägermeister között, a Frankfurti virsli alatt feltűnik egy szokatlan áru. A csomagolása visszafogott, mégis feltűnő: fekete alapon fehér betűk és egy halálfej. Megijedni nem kell, a látszat csal, nem mérget árulnak, hanem egy édességet, egészen pontosan egy savanyú cukorkát. A Black Death Ultra Sour 100 grammos kiszerelésben kapható, melynek ára 1999 forint. Ami azt jelenti, hogy ebből egy kilogramm majdnem húszezer forintba kerül. A Spar online felülete szerint az akció szeptember 18-tól 24-ig tart.
