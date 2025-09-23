1 órája
Fura lények tűntek fel a kertekben – 50 ezer forintot ér egy példány - videóval
Gyulai olvasónk jelezte,hogy egy különleges bogárral találkozott otthonában. Ilyen esetekben, mielőtt bármit tennénk, érdemes tájékozódni, mert míg néhány kártevőt vegyszeresen is lehet irtani, addig egy védett állatnak – amilyen például az imádkozó sáska – természetvédelmi értéke van.
Aki kertes házban él, az bizonyára rengeteg, számára ismeretlen állattal találkozott már otthonában. Néha igazán különleges példányok is felbukkannak. Egyik olvasónk korábban egy közel 1 méteres hüllőt látott otthonában, most pedig egy természetvédelmi értékkel bíró védett védett sáska tűnt fel egy gyulai kertben.
Hüllő bukkant fel az udvarban
Nemrég megírtuk annak a gyulai családnak a történetét, akiknél egy hívatlan, nyugtalanító jövevény tűnt fel. Mint kiderült, a levendulabokor tövében egy hosszú, sötét színű csúszómászó rejtőzött. A családfő közelebb lépett, mire a körülbelül 100-120 centiméteres kígyó hirtelen eliszkolt a málnabokrok felé.
Utólag kiderült, riadalomra nem volt ok, a természetvédelmi szakértő megerősítette, a vízisikló típuspéldánya tűnt fel a kertben.
Sáska a kertben?
A legtöbb ember már feltehetően látott sáskát, ezek azok a zöldesbarna rovarok, melyek a mezőkön, réteken felröppennek, szinte játékosan ugrálnak a fűszálak között. A sáskák sokkal többek egyszerű nyári látványelemnél, fontos szereplői ökoszisztémánknak, ugyanakkor komoly kihívást is jelenthetnek a gazdáknak. De nemcsak a földeken találkozhatunk velük, hanem a kertekben is, és vannak védett sáskafajok is, melyek akár egy kisebb vagyont is érhetnek.
Gyulai olvasónk pont így járt, egy hatalmas barna színű rovarra lett figyelmes a kertjében. Az állatról képet is küldött, így könnyű volt kideríteni, hogy egy imádkozó sáskát örökített meg, ami egy védett sáskafaj, így természetvédelmi értékkel bír.
Jelentős pusztításra képesek
A magyar gazdák és hobbikertészek is jól ismerik ezeket a rovarokat. A szélsőségesen meleg, száraz időjárás következtében egyre nagyobb területen és egyre intenzívebben támadnak a marokkói, olasz és vándorsáskák, főként az Alföld forróbb, aszályosabb régióiban.
Egy-egy nagyobb raj akár több száz hektárnyi termést is képes letarolni, különösen kukorica, napraforgó és gabona esetében. Bár a hazánkban előforduló fajok nem alkotnak olyan gigantikus, mindent elpusztító tömegeket, mint amilyeneket Afrikában vagy Ázsiában láthatunk a híradásokban, a kártételek lokálisan így is jelentősek lehetnek.
A veszélyes kártevők elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében okoznak súlyos károkat, de mivel jól repülnek és gyorsan terjednek, nincs olyan térség, amely teljes biztonságban lenne.
Melyek a védett sáskafajok?
Annak ellenére, hogy sokan károkozóként ismerik a sáskákat, a Magyar Rovartani Társaság honlapján szereplő információk alapján tizenöt védett sáskafaj van:
- imádkozósáska,
- sisakos sáska,
- hosszúlábú önbeásósáska,
- áttelelő sáska,
- szép hegyisáska,
- rövidszárnyú hegyisáska,
- barbársáska,
- szerecsensáska (változó sáska),
- pannon sáska,
- keleti vándorsáska,
- vöröslábú hegyisáska,
- álolaszsáska,
- tarka hegyisáska,
- és eurázsiai rétisáska.
Mennyi a sáska természetvédelmi értéke?
A védett sáskafajok közül Magyarországon csupán kettő található meg: az imádkozó sáska és a sisakos sáska. A nagy elterjedési terület, a gyakoriság és stabil létszám miatt egyik sem fenyegetett, azaz egyiket sem fenyegeti a kihalás veszélye. Ennek ellenére, ahogy minden védett növénynek és állatnak, úgy ennek a két sáskafajtának is van úgynevezett természetvédelmi értéke. Ez az összeg az imádkozó sáska esetében 5000 forint, a sisakos sáska esetében 50 ezer forint. A „legdrágább” az álolaszsáska, melynek értéke 100 ezer forint.
