Fura lények tűntek fel a kertekben – 50 ezer forintot ér egy példány - videóval

Aki kertes házban él, az bizonyára rengeteg, számára ismeretlen állattal találkozott már otthonában. Néha igazán különleges példányok is felbukkannak. Egyik olvasónk korábban egy közel 1 méteres hüllőt látott otthonában, most pedig egy természetvédelmi értékkel bíró védett védett sáska tűnt fel egy gyulai kertben.

A kertekben megjelenő védett sáska komoly természetvédelmi értékkel rendelkezik. Forrás: Beküldött fotó

Hüllő bukkant fel az udvarban

Nemrég megírtuk annak a gyulai családnak a történetét, akiknél egy hívatlan, nyugtalanító jövevény tűnt fel. Mint kiderült, a levendulabokor tövében egy hosszú, sötét színű csúszómászó rejtőzött. A családfő közelebb lépett, mire a körülbelül 100-120 centiméteres kígyó hirtelen eliszkolt a málnabokrok felé.

Utólag kiderült, riadalomra nem volt ok, a természetvédelmi szakértő megerősítette, a vízisikló típuspéldánya tűnt fel a kertben.

Sáska a kertben?

A legtöbb ember már feltehetően látott sáskát, ezek azok a zöldesbarna rovarok, melyek a mezőkön, réteken felröppennek, szinte játékosan ugrálnak a fűszálak között. A sáskák sokkal többek egyszerű nyári látványelemnél, fontos szereplői ökoszisztémánknak, ugyanakkor komoly kihívást is jelenthetnek a gazdáknak. De nemcsak a földeken találkozhatunk velük, hanem a kertekben is, és vannak védett sáskafajok is, melyek akár egy kisebb vagyont is érhetnek.

Gyulai olvasónk pont így járt, egy hatalmas barna színű rovarra lett figyelmes a kertjében. Az állatról képet is küldött, így könnyű volt kideríteni, hogy egy imádkozó sáskát örökített meg, ami egy védett sáskafaj, így természetvédelmi értékkel bír.

Jelentős pusztításra képesek

A magyar gazdák és hobbikertészek is jól ismerik ezeket a rovarokat. A szélsőségesen meleg, száraz időjárás következtében egyre nagyobb területen és egyre intenzívebben támadnak a marokkói, olasz és vándorsáskák, főként az Alföld forróbb, aszályosabb régióiban.

Egy-egy nagyobb raj akár több száz hektárnyi termést is képes letarolni, különösen kukorica, napraforgó és gabona esetében. Bár a hazánkban előforduló fajok nem alkotnak olyan gigantikus, mindent elpusztító tömegeket, mint amilyeneket Afrikában vagy Ázsiában láthatunk a híradásokban, a kártételek lokálisan így is jelentősek lehetnek.