szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Barátságos jövevények

1 órája

Ellepték a védett állatok Békést, egy kész vagyont ér, amit olvasóink dokumentáltak – galériával, videóval

Címkék#beol videó#kert#sáskafaj#természetvédelmi érték#sáska#rovar

A napokban beszámoltunk annak a gyulai olvasónknak a történetéről, aki egy különleges rovarral találkozott otthonában. Az eset azonnal beindította olvasóinkat, rengeteg képet küldtek hasonló élményről.

Bátori Attila

Gyulai olvasónk egy hatalmas barna színű rovarra lett figyelmes kertjében. Az állatról képet is küldött, így könnyű volt kideríteni, hogy egy imádkozó sáskát örökített meg, ami egy védett sáskafaj, így természetvédelmi értékkel bír.

A védett sáska előszeretettel jelenik meg a kertekben
A kertekben megjelenő védett sáska komoly természetvédelmi értékkel rendelkezik. Forrás: Beküldött fotó

Elterjedt állat a sáska

A sáskák elterjedt állatok Magyarországon. Zöldesbarna rovarok, melyek a mezőkön, réteken felröppennek, szinte játékosan ugrálnak a fűszálak között. A földeken kívül a a kertekben is találkozhatunk velük, és vannak védett sáskafajok is, melyek akár egy kisebb vagyont is érhetnek. 

A természetvédelmi értékkel bíró sáska megmozgatta az olvasókat

Ezúton is köszönjük minden kedves olvasónknak, akik megosztották velünk saját fotóikat! Válogatásunkat a beküldött képekből az alábbi galériában tekinthetik meg.

Egy vagyont ér az olvasóink által lefotózott több tucatnyi sáska

Fotók: BEküldött fotók

Mennyi a sáska természetvédelmi értéke?

A védett sáskafajok közül Magyarországon csupán kettő található meg: az imádkozó sáska és a sisakos sáska. A nagy elterjedési terület, a gyakoriság és stabil létszám miatt egyik sem fenyegetett, azaz egyiket sem fenyegeti a kihalás veszélye. Ennek ellenére, ahogy minden védett növénynek és állatnak, úgy ennek a két sáskafajtának is van úgynevezett természetvédelmi értéke. Ez az összeg az imádkozó sáska esetében 5000 forint, a sisakos sáska esetében 50 ezer forint. A „legdrágább” az álolaszsáska, melynek értéke 100 ezer forint.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu