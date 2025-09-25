Ellepték a védett állatok Békést, egy kész vagyont ér, amit olvasóink dokumentáltak – galériával, videóval

Gyulai olvasónk egy hatalmas barna színű rovarra lett figyelmes kertjében. Az állatról képet is küldött, így könnyű volt kideríteni, hogy egy imádkozó sáskát örökített meg, ami egy védett sáskafaj, így természetvédelmi értékkel bír.

A kertekben megjelenő védett sáska komoly természetvédelmi értékkel rendelkezik. Forrás: Beküldött fotó

Elterjedt állat a sáska

A sáskák elterjedt állatok Magyarországon. Zöldesbarna rovarok, melyek a mezőkön, réteken felröppennek, szinte játékosan ugrálnak a fűszálak között. A földeken kívül a a kertekben is találkozhatunk velük, és vannak védett sáskafajok is, melyek akár egy kisebb vagyont is érhetnek.