56 perce
Ellepték a védett állatok Békést, egy kész vagyont ér, amit olvasóink dokumentáltak – galériával, videóval
A napokban beszámoltunk annak a gyulai olvasónknak a történetéről, aki egy különleges rovarral találkozott otthonában. Az eset azonnal beindította olvasóinkat, rengeteg képet küldtek hasonló élményről.
Gyulai olvasónk egy hatalmas barna színű rovarra lett figyelmes kertjében. Az állatról képet is küldött, így könnyű volt kideríteni, hogy egy imádkozó sáskát örökített meg, ami egy védett sáskafaj, így természetvédelmi értékkel bír.
Elterjedt állat a sáska
A sáskák elterjedt állatok Magyarországon. Zöldesbarna rovarok, melyek a mezőkön, réteken felröppennek, szinte játékosan ugrálnak a fűszálak között. A földeken kívül a a kertekben is találkozhatunk velük, és vannak védett sáskafajok is, melyek akár egy kisebb vagyont is érhetnek.
Fura lények tűntek fel a kertekben – 50 ezer forintot ér egy példány - videóval
A természetvédelmi értékkel bíró sáska megmozgatta az olvasókat
Ezúton is köszönjük minden kedves olvasónknak, akik megosztották velünk saját fotóikat! Válogatásunkat a beküldött képekből az alábbi galériában tekinthetik meg.
Egy vagyont ér az olvasóink által lefotózott több tucatnyi sáskaFotók: BEküldött fotók
Mennyi a sáska természetvédelmi értéke?
A védett sáskafajok közül Magyarországon csupán kettő található meg: az imádkozó sáska és a sisakos sáska. A nagy elterjedési terület, a gyakoriság és stabil létszám miatt egyik sem fenyegetett, azaz egyiket sem fenyegeti a kihalás veszélye. Ennek ellenére, ahogy minden védett növénynek és állatnak, úgy ennek a két sáskafajtának is van úgynevezett természetvédelmi értéke. Ez az összeg az imádkozó sáska esetében 5000 forint, a sisakos sáska esetében 50 ezer forint. A „legdrágább” az álolaszsáska, melynek értéke 100 ezer forint.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!