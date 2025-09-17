szeptember 17., szerda

Beszámoló

1 órája

Bemutatták a fő számokat, ennyire elégedettek a kis kórházzal a betegek

Címkék#Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ#önkormányzat#intézmény

Összesen több mint 60 ezren keresték fel tavaly a Sarkadon a kistérségi járóbeteg-szakellátó központot. Ez derült ki a minap Sarkadon, a képviselő-testület ülésén, amelyen az intézmény beszámolt a tevékenységéről. Egy fejlesztést is előkészítenek a mondhatni kis kórházban.

Licska Balázs

Immár a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás, azaz 11 kistérségi önkormányzat fenntartásában, annak intézményeként működik a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ – ismertette a képviselő-testület ülésén dr. Mokán István, Sarkad polgármestere. Hangsúlyozta, hogy 14 éve működik a mondhatni kis kórház, helyben sok-sok ellátást nyújt, amelyek miatt nem kell messzire utazniuk a sarkadiaknak, a kistérségben élőknek, ez az intézmény egyik legjelentősebb értéke amellett, hogy munkahelyeket is biztosít.  

A betegek elégedettek a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-szakellátó ellátásával
A betegek döntő többsége elégedett a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központban kapott ellátással. Illusztráció:Shutterstock

Újabb fejlesztést készítenek elő a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központban

A városvezető beszélt arról is, hogy annak idején korszerű eszközökkel szerelték fel az intézményt, és a a felszereltségét az elmúlt időszakban is folyamatosan javították. Most pedig a Versenyképes Járások Program keretében egy újabb fejlesztést készítenek elő. A 63 millió forintos forrásból javarészt orvostechnikai eszközöket szereznek be, többek között

  • EKG készüléket,
  • vérnyomásmérőket,
  • véroxigénmérő-készüléket,

de az energetikai korszerűsítés jegyében napelemes rendszert ugyancsak kiépítenek.

Fontos változás, hogy költségvetési szervvé alakult az intézmény

A Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ igazgatója, Debreczeni Lajos elmondta, hogy egy jogszabályváltozás mentén költségvetési szervvé alakult az intézmény. Kiemelte, az elmúlt hónapokban nem kellett működési támogatást kérnie a centrumnak a fenntartó önkormányzatoktól, és az újabb fejlesztéssel ezt a stabil működést szeretnék erősíteni.

Minden második beteg Sarkadról jött, de volt páciens minden környékbeli településről

A képviselő-testület elé került beszámolóból kiderült, hogy tavaly több mint 60 ezren keresték fel a kistérségi járóbeteg-szakellátó központot, javarészt Sarkadról, de minden kistérségi településről voltak páciensek. Mondhatni területen kívülről is láttak el Sarkadon betegeket, főleg Vésztőről, Gyuláról, Békéscsabáról és Dobozról. A visszajelzések alapján a páciensek 82 százaléka tökéletesen elégedett vagy elégedett volt a kapott ellátással.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
