1 órája
Meglepő húzással hoznának több pályázati pénzt a városba
Bár az elmúlt években is rengeteg beruházást valósítottak meg a városban, továbbiak várhatók. Sarkad polgármestere, dr. Mokán István sorolta, hogy idén eddig milyen sarkadi fejlesztések zárultak, illetve, hogy nyertes pályázatok mentén milyenek indulhatnak a TOP Plusz keretében. Azt is megosztotta, hogy milyen meglepő húzással állnak elő Sarkad érdekében.
Az elmúlt két önkormányzati ciklusban, tíz évben 20 milliárd forintnyi beruházás valósult meg a városban, részben az önkormányzat nyertes pályázatainak köszönhetően, részben pedig az önkormányzat és az állami szereplők, mint a Gyulai Tankerületi Központ vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közötti együttműködésében – ismertette a sarkadi fejlesztésekkel kapcsolatban dr. Mokán István polgármester.
Több sarkadi fejlesztés ért véget ebben az évben
Elmondta, hogy ebben az évben több beruházás ért véget a TOP Plusz keretében:
- megújult a művelődési központ épülete, amelyre a 262 millió forintos támogatás mellett saját forrásból is költöttek, így a beruházás közel 300 millió forintot tett ki;
- a Szent István téren a munkaügyi központ volt épületében kapott helyet 108 millió forintból a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ berkein belül működő család- és gyermekjóléti központ;
- korszerűsítették és bővítették a közétkeztetési intézményt 160 millió forintos támogatás mentén, így immár megújult étteremben ebédelhetnek a gyermekek.
Újabb beruházások rajtoltak el, többet pedig előkészítenek
A közelmúltban elrajtoltak újabb projektek is:
- fejlesztik a Béke sétányon lévő központi orvosi rendelő-, és az Anti úti orvosi rendelő épületeit 155 millió forintból,
- míg a szociális célú városrehabilitáció keretében kezdődik az a projekt, amelynek részeként 368 millió forintból például képzések valósulnak meg.
Közben újabb sarkadi fejlesztéseket is előkészítenek, immár nyertes pályázatok révén.
Az óvoda és a bölcsőde számára eszközöket vásárolnak egy 40 és egy 94 millió forintos projekt keretében. A óvodába többek között bútorokat, játékokat, informatikai és háztartási berendezéseket, a bölcsődébe pedig szintén bútorokat, játékokat, informatikai és háztartási eszközöket vásárolnak, de itt klímát ugyancsak felszerelnek, kamerarendszert szintén kiépítenek.
Egy nagyszabású és összetett projekt részeként közel 1 milliárd forintból teszik élhetőbbé Sarkadot. Többek között zöldterületet alakítanak ki a Kossuth utcai általános iskola és a polgármesteri hivatal mellett, fejlesztik a Kossuth-kertet és a Kálvin teret, de munkálatok várhatók az Éden-tavaknál is, illetve kerékpárút-felújítást ugyancsak terveznek.
A turizmus fejlesztése során 155 millió forintból egyebek mellett kerékpárutat építenek a Kőrös utca és a Bihar utca között, lineáris kilátót alakítanak ki az Éden-tavak között, de lesz úszó stég és szelfipont is. A szociális célú városrehabilitáció során 187 millió forintból szociális bérlakásokat alakítanak ki, utat építenek a Munkás utcában és újítanak fel a Hajdú utcában többek között.
Minden pályázati lehetőséget megragadnak, a visszahulló pénzekre is igényt tartanak
Sarkad polgármestere, dr. Mokán István kiemelte, hogy minden pályázati lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy fejlesszék a várost. A TOP Plusz keretében a mondhatni visszahulló forrásokra is pályáznak,
- önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,
- az óvodák és a bölcsőde fejlesztése,
- az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése,
- a helyi turizmus fejlesztése
érdekében.
