Meglepő húzással hoznának több pályázati pénzt a városba

Bár az elmúlt években is rengeteg beruházást valósítottak meg a városban, továbbiak várhatók. Sarkad polgármestere, dr. Mokán István sorolta, hogy idén eddig milyen sarkadi fejlesztések zárultak, illetve, hogy nyertes pályázatok mentén milyenek indulhatnak a TOP Plusz keretében. Azt is megosztotta, hogy milyen meglepő húzással állnak elő Sarkad érdekében.

Licska Balázs

Az elmúlt két önkormányzati ciklusban, tíz évben 20 milliárd forintnyi beruházás valósult meg a városban, részben az önkormányzat nyertes pályázatainak köszönhetően, részben pedig az önkormányzat és az állami szereplők, mint a Gyulai Tankerületi Központ vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közötti együttműködésében – ismertette a sarkadi fejlesztésekkel kapcsolatban dr. Mokán István polgármester. 

Sarkadi fejlesztések egész évben
Folyamatosak a beruházások a városban. Immár több sarkadi fejlesztés ért véget ebben az évben, és indulnak továbbiak is. Fotó: illusztráció - Shutterstock

Több sarkadi fejlesztés ért véget ebben az évben

Elmondta, hogy ebben az évben több beruházás ért véget a TOP Plusz keretében:

  • megújult a művelődési központ épülete, amelyre a 262 millió forintos támogatás mellett saját forrásból is költöttek, így a beruházás közel 300 millió forintot tett ki;
  • a Szent István téren a munkaügyi központ volt épületében kapott helyet 108 millió forintból a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ berkein belül működő család- és gyermekjóléti központ;
  • korszerűsítették és bővítették a közétkeztetési intézményt 160 millió forintos támogatás mentén, így immár megújult étteremben ebédelhetnek a gyermekek.

Újabb beruházások rajtoltak el, többet pedig előkészítenek

A közelmúltban elrajtoltak újabb projektek is: 

  • fejlesztik a Béke sétányon lévő központi orvosi rendelő-, és az Anti úti orvosi rendelő épületeit 155 millió forintból,
  • míg a szociális célú városrehabilitáció keretében kezdődik az a projekt, amelynek részeként 368 millió forintból például képzések valósulnak meg.

Közben újabb sarkadi fejlesztéseket is előkészítenek, immár nyertes pályázatok révén.

Az óvoda és a bölcsőde számára eszközöket vásárolnak egy 40 és egy 94 millió forintos projekt keretében. A óvodába többek között bútorokat, játékokat, informatikai és háztartási berendezéseket, a bölcsődébe pedig szintén bútorokat, játékokat, informatikai és háztartási eszközöket vásárolnak, de itt klímát ugyancsak felszerelnek, kamerarendszert szintén kiépítenek.

Egy nagyszabású és összetett projekt részeként közel 1 milliárd forintból teszik élhetőbbé Sarkadot. Többek között zöldterületet alakítanak ki a Kossuth utcai általános iskola és a polgármesteri hivatal mellett, fejlesztik a Kossuth-kertet és a Kálvin teret, de munkálatok várhatók az Éden-tavaknál is, illetve kerékpárút-felújítást ugyancsak terveznek.

A turizmus fejlesztése során 155 millió forintból egyebek mellett kerékpárutat építenek a Kőrös utca és a Bihar utca között, lineáris kilátót alakítanak ki az Éden-tavak között, de lesz úszó stég és szelfipont is. A szociális célú városrehabilitáció során 187 millió forintból szociális bérlakásokat alakítanak ki, utat építenek a Munkás utcában és újítanak fel a Hajdú utcában többek között.

A sarkadi fejlesztéseket dr. Mokán István ismertette
Sarkad polgármestere, dr. Mokán István ismertette a részleteket. Fotó: MW

Minden pályázati lehetőséget megragadnak, a visszahulló pénzekre is igényt tartanak

Sarkad polgármestere, dr. Mokán István kiemelte, hogy minden pályázati lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy fejlesszék a várost. A TOP Plusz keretében a mondhatni visszahulló forrásokra is pályáznak,

  • önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,
  • az óvodák és a bölcsőde fejlesztése,
  • az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése,
  • a helyi turizmus fejlesztése

érdekében.

 

 

