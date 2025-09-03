szeptember 3., szerda

Általános iskola

3 órája

Igazi grund született: a gyerekek birtokba is vették a megújult udvart – galériával, videóval

Sportos családi programmal ünnepelték meg kedden, hogy megújult az intézmény udvara az elmúlt időszakban. A rendezvényen komoly bejelentést is tettek a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti feladatellátási helyével kapcsolatban.

Licska Balázs

A Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti feladatellátási helyén megújult az udvar. Mintegy 800 négyzetméternyi gumiborítást tettek le, aminek köszönhetően a játékra, mozgásra alkalmas tér biztonságosabb és barátságosabb lett. A fejlesztés azt üzeni, hogy értékelik és segítik is az intézményben a gyermekeket – emelte ki a Sarkadi Általános Iskola igazgatóhelyettese, Rajki-Tóth László. Az udvar a játék és a közösség színtere lesz, ahol minden diák boldogságot találhat.  

Bejelentést is tettek a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti feladatellátási helyével kapcsolatban.
Sportos családi programon vették birtokba a diákok a megújult udvart a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti feladatellátási helyén. Fotó: Bencsik Ádám

Számos játék várta a gyermeket a sportos családi programon

A sportos családi programon a gyermekek birtokba vették az udvar immár gumiborítással ellátott részét – amelyen pingpongasztal, teqballasztal, kosárpalánk, különleges futballpálya kapott helyet több játszótéri elem mellett –, számos játékban kipróbálhatták tudásukat, tehetségüket. 

Egy grund született a Gyulai úti udvar fejlesztésének köszönhetően

Az udvart egy olyan grundnak nevezte Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, ahol biztonságos környezetben lelhetik meg az önfeledt játék és a mozgás örömét a tanulók. Egy olyan közösségi helyszín jött létre, ahol a fák, a padok, a játékok révén minden zug egy újabb lehetőséget kínál a felfedezésre. Úgy véli, a fejlesztésnek hála a közösségi szellem erősödik a Gyulai úton.

A Gyulai Tankerületi Központ saját költségvetéséből fedezte a beruházást

Teleki-Szávai Krisztina igazgató ismertette, hogy 780, egyenként 1 négyzetméteres gumitéglát helyeztek el ötletes módon az udvaron, a 18 millió forintos fejlesztést a fenntartó Gyulai Tankerületi Központ saját költségvetéséből biztosította. Emlékeztetett, hogy a Sarkadi Általános Iskola számos, az egészséges életmódhoz kapcsolódó programban vesz részt – például az Aktív Iskola Programban –, az udvar pedig kiváló helyszínt biztosít majd az eseményeknek.

Sarkadon a gyermekek jelentik a jövőt, ennek fényében fejlesztenek

Sarkadon a gyermekek jelentik a jövőt – hangsúlyozta dr. Mokán István polgármester. Elmondta: az elmúlt tíz évben 20 milliárd forintnyi beruházást valósítottak meg Sarkadon, és külön figyelmet fordítottak a gyermekeket nevelő, oktató intézmények fejlesztésére: vadonatúj bölcsőde épült, megújították mind a négy óvodát, a Kossuth utcai általános iskola épületét fejlesztették, mellé városi sportcsarnokot építettek, de a középiskola épületénél is zajlott energetikai korszerűsítés.

Megújult a Sarkadi Általános Iskola udvara

Fotók: Bencsik Ádám

A Gyulai úti általános iskolánál több fejlesztés valósult meg

A Gyulai úti általános iskolánál megvalósult és tervezett fejlesztéseket külön is részletezte. A Gyulai úton parkolókat építettek, majd közel 100 millió forintból korszerűsítették a tálalókonyhát. A Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti feladatellátási helyének épülete pedig több ütemben újul meg, és az önkormányzatnak vannak további fejlesztési elképzelései. A megújult udvar kapcsán kiemelte: az egészségmegőrzés tekintetében fontos a sport, a mozgás.

Az összefogást jelképezi a megújult udvar

Az összefogás szimbólumának nevezte a megújult udvart Kónya István. A Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka kiemelte: fantasztikus érték született egy megfogalmazott cél mentén, egy határozott döntés után. Nemcsak szavakra, hanem tettekre is szükség van.

Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka fontos bejelentést tett. Fotó: Bencsik Ádám

Folytatódik a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti iskolaépületének korszerűsítése

Bejelentette: folytatódik a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti feladatellátási helyén az iskolaépület korszerűsítése, 114 millió forintból. Korábban az óépületnél zajlottak munkák, most pedig az újabb szárnynál várható

  • homlokzati és födémszigetelés,
  • nyílászárócsere,
  • az akadálymentesítésre szintén figyelnek,
  • a fejlesztőszobát ugyancsak korszerűsítik.

A beruházással 330 gyermek és 70 pedagógus, szakember számára teremtenek minőségibb környezetet – emelte ki.

 

