Igazi grund született: a gyerekek birtokba is vették a megújult udvart – galériával, videóval

A Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti feladatellátási helyén megújult az udvar. Mintegy 800 négyzetméternyi gumiborítást tettek le, aminek köszönhetően a játékra, mozgásra alkalmas tér biztonságosabb és barátságosabb lett. A fejlesztés azt üzeni, hogy értékelik és segítik is az intézményben a gyermekeket – emelte ki a Sarkadi Általános Iskola igazgatóhelyettese, Rajki-Tóth László. Az udvar a játék és a közösség színtere lesz, ahol minden diák boldogságot találhat.

Sportos családi programon vették birtokba a diákok a megújult udvart a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti feladatellátási helyén. Fotó: Bencsik Ádám

Számos játék várta a gyermeket a sportos családi programon

A sportos családi programon a gyermekek birtokba vették az udvar immár gumiborítással ellátott részét – amelyen pingpongasztal, teqballasztal, kosárpalánk, különleges futballpálya kapott helyet több játszótéri elem mellett –, számos játékban kipróbálhatták tudásukat, tehetségüket.

Egy grund született a Gyulai úti udvar fejlesztésének köszönhetően

Az udvart egy olyan grundnak nevezte Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, ahol biztonságos környezetben lelhetik meg az önfeledt játék és a mozgás örömét a tanulók. Egy olyan közösségi helyszín jött létre, ahol a fák, a padok, a játékok révén minden zug egy újabb lehetőséget kínál a felfedezésre. Úgy véli, a fejlesztésnek hála a közösségi szellem erősödik a Gyulai úton.

A Gyulai Tankerületi Központ saját költségvetéséből fedezte a beruházást

Teleki-Szávai Krisztina igazgató ismertette, hogy 780, egyenként 1 négyzetméteres gumitéglát helyeztek el ötletes módon az udvaron, a 18 millió forintos fejlesztést a fenntartó Gyulai Tankerületi Központ saját költségvetéséből biztosította. Emlékeztetett, hogy a Sarkadi Általános Iskola számos, az egészséges életmódhoz kapcsolódó programban vesz részt – például az Aktív Iskola Programban –, az udvar pedig kiváló helyszínt biztosít majd az eseményeknek.

Sarkadon a gyermekek jelentik a jövőt, ennek fényében fejlesztenek

Sarkadon a gyermekek jelentik a jövőt – hangsúlyozta dr. Mokán István polgármester. Elmondta: az elmúlt tíz évben 20 milliárd forintnyi beruházást valósítottak meg Sarkadon, és külön figyelmet fordítottak a gyermekeket nevelő, oktató intézmények fejlesztésére: vadonatúj bölcsőde épült, megújították mind a négy óvodát, a Kossuth utcai általános iskola épületét fejlesztették, mellé városi sportcsarnokot építettek, de a középiskola épületénél is zajlott energetikai korszerűsítés.