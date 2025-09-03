szeptember 3., szerda

Hilda névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Újabb nagy dobásra készül Sarkad, több beruházás napirenden

Címkék#fejlesztés#Dr Mokán István#Versenyképes Járások Program

Több beruházás várható a városban a Versenyképes Járások Program keretében – ismertette dr. Mokán István polgármester. Sorolta, hogy milyen fejlesztések jönnek Sarkadon.

Licska Balázs

Sarkadon az elmúlt tíz évben, az elmúlt két önkormányzati ciklusban 20 milliárd forintnyi beruházás valósult meg, részben az önkormányzat fejlesztéseként, részben együttműködve állami szereplőkkel – ismertette dr. Mokán István polgármester. Hangsúlyozta, hogy igyekeznek minden pályázati lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy szebb, élhetőbb és szerethetőbb legyen a város, amelyet az összefogás, az együtt gondolkodás, a békesség és a fejlődés jellemez.

fejlesztés várható Sarkadon.
A Versenyképes Járások Program keretében több beruházás, fejlesztés várható Sarkadon. Újraaszfaltozzák az egyik fontos szakaszt is. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Versenyképes Járások Programban a szakellátóra is költenek a járás települései

A Versenyképes Járások Program keretében 250 millió forintnyi fejlesztési forrás érkezik a járásba, ebből 110 millió forintot költhet el Sarkad. A járás települései a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ fejlesztésére a 250 millióból összesen 63 millió forintot költenek, ami azt jelenti, hogy Sarkad 28 millió forintot szán rá. Javarészt orvostechnikai eszközöket szereznek be, többek között

  • EKG készüléket,
  • vérnyomásmérőket,
  • véroxigénmérő-készüléket,

de az energetikai korszerűsítés jegyében napelemes rendszert is kiépítenek.

Sarkad polgármestere, dr. Mokán István ismertette a terveket. Fotó: MW

Újraaszfaltozzák Sarkad egyik legforgalmasabb szakaszát 

Sarkad egyik legforgalmasabb, városközpontban lévő helye is megújul a Versenyképes Járások Program révén. Újraaszfaltozzák a Veress Sándor utca 1. és 17. szám közötti szakaszát, a Piac tér Veress Sándor és Vasút utca közötti szakaszát, valamint egy önkormányzati garázssor előtti parkolót is korszerűsítenek. Erre a beruházásra 48 millió forintot fordítanak.

A közbiztonságot is erősítik, 15 térfigyelő kamerát szerelnek fel

A közbiztonság fejlesztését ugyancsak célul tűzték ki. Nagyjából 30 millió forintból jelentős mértékben bővítik a térfigyelő kamerák számát Sarkadon, hiszen 15 helyszínen szerelnek fel újabb eszközöket, 

  • a Szalontai úton több helyen,
  • a Gyulai úton több helyen,
  • a Sarkadkeresztúri úton,
  • a Vasút utcában,
  • a Zsarói utcában,
  • az Anti úton,
  • az Ady Endre utcában,
  • a Diófás utcában,
  • a Gyár utcában,
  • a Bihar utcában,
  • külterületi részeken.

Univerzális lombszívógépet is vásárolnak

Emellett mintegy 5 millió forintból egy univerzális lombszívógépet szereznek be, aminek köszönhetően hatékonyan gondozhatók, karbantarthatók a közterületek, zöldfelületek.

Idén elkezdik a fejlesztések megvalósítását Sarkadon

Sarkad polgármestere, dr. Mokán István elmondta, hogy a Versenyképes Járások Program fejlesztéseit immár ebben az évben elkezdik. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu