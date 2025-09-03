Újabb nagy dobásra készül Sarkad, több beruházás napirenden

Sarkadon az elmúlt tíz évben, az elmúlt két önkormányzati ciklusban 20 milliárd forintnyi beruházás valósult meg, részben az önkormányzat fejlesztéseként, részben együttműködve állami szereplőkkel – ismertette dr. Mokán István polgármester. Hangsúlyozta, hogy igyekeznek minden pályázati lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy szebb, élhetőbb és szerethetőbb legyen a város, amelyet az összefogás, az együtt gondolkodás, a békesség és a fejlődés jellemez.

A Versenyképes Járások Program keretében több beruházás, fejlesztés várható Sarkadon. Újraaszfaltozzák az egyik fontos szakaszt is. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Versenyképes Járások Programban a szakellátóra is költenek a járás települései

A Versenyképes Járások Program keretében 250 millió forintnyi fejlesztési forrás érkezik a járásba, ebből 110 millió forintot költhet el Sarkad. A járás települései a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ fejlesztésére a 250 millióból összesen 63 millió forintot költenek, ami azt jelenti, hogy Sarkad 28 millió forintot szán rá. Javarészt orvostechnikai eszközöket szereznek be, többek között

EKG készüléket,

vérnyomásmérőket,

véroxigénmérő-készüléket,

de az energetikai korszerűsítés jegyében napelemes rendszert is kiépítenek.

Sarkad polgármestere, dr. Mokán István ismertette a terveket. Fotó: MW

Újraaszfaltozzák Sarkad egyik legforgalmasabb szakaszát

Sarkad egyik legforgalmasabb, városközpontban lévő helye is megújul a Versenyképes Járások Program révén. Újraaszfaltozzák a Veress Sándor utca 1. és 17. szám közötti szakaszát, a Piac tér Veress Sándor és Vasút utca közötti szakaszát, valamint egy önkormányzati garázssor előtti parkolót is korszerűsítenek. Erre a beruházásra 48 millió forintot fordítanak.

A közbiztonságot is erősítik, 15 térfigyelő kamerát szerelnek fel

A közbiztonság fejlesztését ugyancsak célul tűzték ki. Nagyjából 30 millió forintból jelentős mértékben bővítik a térfigyelő kamerák számát Sarkadon, hiszen 15 helyszínen szerelnek fel újabb eszközöket,

a Szalontai úton több helyen,

a Gyulai úton több helyen,

a Sarkadkeresztúri úton,

a Vasút utcában,

a Zsarói utcában,

az Anti úton,

az Ady Endre utcában,

a Diófás utcában,

a Gyár utcában,

a Bihar utcában,

külterületi részeken.

Univerzális lombszívógépet is vásárolnak

Emellett mintegy 5 millió forintból egy univerzális lombszívógépet szereznek be, aminek köszönhetően hatékonyan gondozhatók, karbantarthatók a közterületek, zöldfelületek.