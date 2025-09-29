Magasra tették a lécet, nagy dolgokra készülnek a két orvosi rendelőben

Sarkad, a gyógyító város – ezt a címet viseli az a projekt, amelyre Sarkad a TOP Plusz keretében 155 millió forintos támogatást nyert el, illetve amelynek keretében infrastrukturális beruházások jönnek a két orvosi rendelőben.

Sarkadon fejlesztik mind a két orvosi rendelőt egy 155 millió forintos projekt keretében. Fotó: Shutterstock

Magastető lesz a lapostető helyett a Béke sétányon

Új magastetőt építenek a meglévő lapostetőre a központi orvosi rendelő Béke sétányon lévő épületénél. Ezáltal tehát bővítik az épületet. Új multifunkcionális helyiséget alakítanak ki – ahol az egészségfejlesztés, a megelőző ellátások kaphatnak helyet –, továbbá teraszt és két tárolót, valamint beépíthető tetőteret.

Más munkák is várhatók Sarkadon a központi orvosi rendelőnél

A központi orvosi rendelőnél nem állnak meg ennyi munkával. Szigetelik a zárófödémet. A készülő magastetős résznél napelemes rendszert építenek ki, emellett cserélik az elavult klímaberendezéseket és újabbakat telepítenek – ismertette dr. Mokán István, Sarkad polgármestere a részleteket.

Az Anti úti fogorvosi rendelőbe röntgenrendszert vásárolnak

Az Anti úti orvosi rendelő fejlesztésére ugyancsak hangsúlyt fektetnek. A meglévő tetőn napelemes rendszert építenek ki, valamint a fogorvosi rendelő számára fogászati panoráma röntgenrendszert vásárolnak.

2026 elején véget is érnek a munkálatok, helyi, környékbeli cégek dolgoznak

A vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes volt, ennek mentén gyulai és sarkadi cégek végezhetik el a munkálatokat, amelyek a tervek és a megkötött vállalkozói szerződések szerint pár hónapon belül, 2026 elején véget is érnek.