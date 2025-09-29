44 perce
Magasra tették a lécet, nagy dolgokra készülnek a két orvosi rendelőben
Elindult egy 155 millió forintos projekt a városban, és pár hónapon belül végeznek is a munkálatokkal a tervek szerint. Sarkadon fejlesztik az orvosi rendelőket, mind a Béke sétányon, mind pedig az Anti úton.
Sarkad, a gyógyító város – ezt a címet viseli az a projekt, amelyre Sarkad a TOP Plusz keretében 155 millió forintos támogatást nyert el, illetve amelynek keretében infrastrukturális beruházások jönnek a két orvosi rendelőben.
Magastető lesz a lapostető helyett a Béke sétányon
Új magastetőt építenek a meglévő lapostetőre a központi orvosi rendelő Béke sétányon lévő épületénél. Ezáltal tehát bővítik az épületet. Új multifunkcionális helyiséget alakítanak ki – ahol az egészségfejlesztés, a megelőző ellátások kaphatnak helyet –, továbbá teraszt és két tárolót, valamint beépíthető tetőteret.
Más munkák is várhatók Sarkadon a központi orvosi rendelőnél
A központi orvosi rendelőnél nem állnak meg ennyi munkával. Szigetelik a zárófödémet. A készülő magastetős résznél napelemes rendszert építenek ki, emellett cserélik az elavult klímaberendezéseket és újabbakat telepítenek – ismertette dr. Mokán István, Sarkad polgármestere a részleteket.
Az Anti úti fogorvosi rendelőbe röntgenrendszert vásárolnak
Az Anti úti orvosi rendelő fejlesztésére ugyancsak hangsúlyt fektetnek. A meglévő tetőn napelemes rendszert építenek ki, valamint a fogorvosi rendelő számára fogászati panoráma röntgenrendszert vásárolnak.
2026 elején véget is érnek a munkálatok, helyi, környékbeli cégek dolgoznak
A vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes volt, ennek mentén gyulai és sarkadi cégek végezhetik el a munkálatokat, amelyek a tervek és a megkötött vállalkozói szerződések szerint pár hónapon belül, 2026 elején véget is érnek.
