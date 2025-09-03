– Az önkormányzati apparátusnak, az intézmények és a hivatal vezetőinek, szakembereinek, a képviselő-testületnek köszönhetően rendben van Sarkad költségvetése – hangsúlyozta dr. Mokán István polgármester az első féléves adatok alapján.

Kevés önkormányzatról mondható el az, mint ami a sarkadiról a polgármester szerint. Fotó: MW/Archív

Kiemelte, hogy az önkormányzatnak nincs tartozása, hitele, sőt megtakarítással rendelkezik, ami manapság kevés önkormányzatról mondható el.

Ráadásul mindezt úgy érték el, hogy megőrzik a munkahelyeket és a szolgáltatásokat, lehetőség szerint bővítik is azok körét, illetve közben több milliárd forintos nagyságrendben fejlesztik a várost.