43 perce
Kevés önkormányzatról mondható el az, mint ami a sarkadiról
Rendben van a város költségvetése – jelentette ki a büdzsé első féléves helyzetével kapcsolatos tájékoztató tárgyalásakor, a képviselő-testület ülésén a polgármester.
– Az önkormányzati apparátusnak, az intézmények és a hivatal vezetőinek, szakembereinek, a képviselő-testületnek köszönhetően rendben van Sarkad költségvetése – hangsúlyozta dr. Mokán István polgármester az első féléves adatok alapján.
Kiemelte, hogy az önkormányzatnak nincs tartozása, hitele, sőt megtakarítással rendelkezik, ami manapság kevés önkormányzatról mondható el.
Ráadásul mindezt úgy érték el, hogy megőrzik a munkahelyeket és a szolgáltatásokat, lehetőség szerint bővítik is azok körét, illetve közben több milliárd forintos nagyságrendben fejlesztik a várost.
