Költségvetés

43 perce

Kevés önkormányzatról mondható el az, mint ami a sarkadiról

Címkék#Dr Mokán István#sarkadi#hivatal#önkormányzat#intézmény

Rendben van a város költségvetése – jelentette ki a büdzsé első féléves helyzetével kapcsolatos tájékoztató tárgyalásakor, a képviselő-testület ülésén a polgármester.

Licska Balázs

– Az önkormányzati apparátusnak, az intézmények és a hivatal vezetőinek, szakembereinek, a képviselő-testületnek köszönhetően rendben van Sarkad költségvetése – hangsúlyozta dr. Mokán István polgármester az első féléves adatok alapján.

Kevés önkormányzatról mondható el az, mint ami a sarkadiról a polgármester szerint. Fotó: MW/Archív

Kiemelte, hogy az önkormányzatnak nincs tartozása, hitele, sőt megtakarítással rendelkezik, ami manapság kevés önkormányzatról mondható el.

Ráadásul mindezt úgy érték el, hogy megőrzik a munkahelyeket és a szolgáltatásokat, lehetőség szerint bővítik is azok körét, illetve közben több milliárd forintos nagyságrendben fejlesztik a várost. 

 

 

