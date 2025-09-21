6 órája
Fontos belvárosi ingatlanra csaphat le az önkormányzat
A jövőbeni fejlesztési lehetőségek miatt fontos, a belvárosban lévő ingatlant vásárolna meg az önkormányzat – derült ki a képviselő-testület ülésén.
Sarkadon a Kossuth utca 9. szám alatt működik a városi képtár, az épületét néhány évvel ezelőtt korszerűsítettek. Most pedig eladóvá vált a szomszédos, Kossuth utca 7. szám alatti ingatlan. Az örökösök felajánlották a lehetőséget az önkormányzatnak, hogy az értékbecslésben szereplő 14 millió helyett 12 millió forintért megvegye az ingatlant, mivel szerintük a városnál lenne jó kézben.
Nagy lehetőséget nyitna Sarkad számára az ingatlan
Ezzel jelentős fejlesztési lehetőség nyílna a városközpontban – mondta a képviselő-testület ülésén dr. Mokán István polgármester. Az eladó ingatlan 2500 négyzetméteres, a városi képtárral együtt a terület immár a 4000 négyzetmétert közelítené. Az épület jó állapotban van, ám felújítást igényel, és ennek is lehetne találni képtár, könyvtár feladatot a grémium elé került előterjesztés szerint.
