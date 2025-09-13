szeptember 13., szombat

Fontos intézmény igazgatójáról döntöttek

A város egyik legjelentősebb intézményének igazgatójáról döntött a képviselő-testület a közelmúltban.

Licska Balázs

Az intézményi gondnokság vezetésére írtak ki pályázatot korábban Sarkadon. A határidő lejártáig egy pályázat érkezett – derült ki a grémium elé került előterjesztésből. A város polgármestere, dr. Mokán István elmondta: ez Sarkad egyik legfontosabb intézménye, viszi a többi önkormányzati intézmény pénzügyi feladatait, hozzájárul ahhoz, hogy rendben legyen a költségvetés.  

Iskolaigazgató választás Sarkad
A város egyik legfontosabb intézményének igazgatójáról döntöttek. Illusztráció: Shutterstock

Kitért arra is: jogszabályi kötelezettség miatt kellett intézményvezetői pályázatot kiírni. Elégedettek voltak ugyanis az eddigi igazgató, Kovács Karolina munkájával, ám lejárt a korábbi, öt évre szóló megbízatása. A képviselő-testület egyhangúlag ismét bizalmat szavazott neki, ennek megfelelően újabb öt évig, 2030. augusztus 31-ig ő vezeti az intézményi gondnokságot.

 

 

 

