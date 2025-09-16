21 perce
Egy beruházás készülődik a város határában, módosulhat a helyi építési szabályzat
Egy olyan eljárást indítanak a városban, amelynek eredményeként végül módosulhat a helyi építési szabályzat. Ennek oka, hogy egy beruházást készít elő egy cég a település határában.
Egy kft. által tervezett beruházás miatt indítanak egy eljárást a városban, amelynek végén módosulhat a helyi építési szabályzat – derült ki a sarkadi képviselő-testület nemrég tartott ülésén.
A lényeg, hogy több cég részvételével egy 4,15 MW teljesítményű napelemes kiserőművet létesítettek Sarkad külterületén. Egy beruházó cég most ide szeretne telepíteni összesen négy gázmotoros aggregátort, hogy a jövőbeni villamosenergia-hálózat fenntartható módon és biztonságosan üzemelhessen. A gázmotoros aggregátorok – amelyeket zajszigetelt konténerekben helyeznének el – mondhatni tartalék források lennének.
