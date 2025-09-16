szeptember 16., kedd

Edit névnap

15°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntés

21 perce

Egy beruházás készülődik a város határában, módosulhat a helyi építési szabályzat

Címkék#szabályzat#hálózat#város#villamosenergia#kiserőmű

Egy olyan eljárást indítanak a városban, amelynek eredményeként végül módosulhat a helyi építési szabályzat. Ennek oka, hogy egy beruházást készít elő egy cég a település határában.

Licska Balázs

Egy kft. által tervezett beruházás miatt indítanak egy eljárást a városban, amelynek végén módosulhat a helyi építési szabályzat – derült ki a sarkadi képviselő-testület nemrég tartott ülésén.

A,Team,Of,Architects,Or,Engineers,Is,Consulting,With,Each
Egy tervezett beruházás miatt módosulhat a későbbiekben a helyi építési szabályzat. Illusztráció: Shutterstock

A lényeg, hogy több cég részvételével egy 4,15 MW teljesítményű napelemes kiserőművet létesítettek Sarkad külterületén. Egy beruházó cég most ide szeretne telepíteni összesen négy gázmotoros aggregátort, hogy a jövőbeni villamosenergia-hálózat fenntartható módon és biztonságosan üzemelhessen. A gázmotoros aggregátorok – amelyeket zajszigetelt konténerekben helyeznének el – mondhatni tartalék források lennének. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu