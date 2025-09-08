Egyedülálló béremelést jelentett be a polgármester

Sarkad polgármestere, dr. Mokán István a képviselő-testület ülésén emlékeztetett, hogy a béremelések nem érintették egységesen az összes ágazatot, például a klasszikus önkormányzati szférában sem történt előrelépés a fizetésekben. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése az, ami évről évre hat a szakemberek keresetére.

Fontos, három intézményt érintő béremelést jelentett be Sarkad polgármestere, dr. Mokán István. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ez derült ki a képviselő-testület elé került előterjesztésből

A hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselőket július 1-jétől és 2026. január 1-jétől 15-15 százalékos béremelés illeti meg, amelyre fedezetet biztosít az állam, ebben azonban nem érintettek a fizikai dolgozók, az ő fizetésüket saját forrásból teremti elő az önkormányzat – derült ki a sarkadi képviselő-testület elé került előterjesztésből.

Nekik is köszönhető, hogy egyensúlyban van Sarkad költségvetése

A városgazdálkodási iroda, a művelődési központ és könyvtár, az intézményi gondnokság és a közétkeztetési intézmény munkatársai az államtól nem kapnak semmi pluszt, azonban nekik is köszönhető, hogy Sarkadon biztosított a pénzügyi egyensúly, hogy rendben van a költségvetés – hangsúlyozta dr. Mokán István.

Három intézmény kap plusz bérkeretet négy hónapra

Sarkad polgármestere elmondta, hogy a közétkeztetési intézmény nem szorul önkormányzati támogatásra, remekül gazdálkodik, ezért ott az intézmény a saját berkein belül hoz létre egy keretet, amelyből jutalmat biztosíthat a munkatársainak.

A városgazdálkodási iroda, a művelődési központ és könyvtár, az intézményi gondnokság számára azonban adnak összesen 7,5 millió forintot, amelyből az intézményvezetők egy 10 százalékos bérkeretet teremtenek szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre. Így átlagosan 10 százalékkal növelhetik a három intézménynél a béreket ebben a négy hónapban.

Saját forrásból teremti elő a pénzt az önkormányzat

Igaz, hogy a 10 százalék nem 15 százalék, azonban a semminél több, és fontos, hogy ez a plusz pénz nem az államtól érkezik, hanem azt saját forrásból teremti elő az önkormányzat – emelte ki dr. Mokán István, Sarkad polgármestere.