Lebukás

1 órája

Kiderült, hogy miért a békési rendőrök vizsgálják Ruszin-Szendi fegyverügyét – videóval

Címkék#Tisza Párt#rendőrség#fegyver#Ruszin-Szendi Romulusz#Honvédelmi Minisztérium

Magyar Péter főtanácsadója kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére. Most a rendőrség is megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz szeghalmi kampányrendezvénye kapcsán.

Beol.hu

Rendzavarás szabálysértés gyanújával tett feljelentést Tényi István a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál a Honvédelmi Minisztérium (HM) a lapnak küldött válasza után – írtuk meg korábban a Magyar Nemzet alapján. A tárca arra reagált, hogy egy napvilágra került videófelvételen jól látható, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a szeghalmi lakossági fórumon lőfegyvert viselt. Később Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beismerte: valóban fegyver volt a bukott vezérkari főnöknél. 

Ruszin-Szendi Romulusz a szeghalmi fórumon fegyverrel
A rendőrség csütörtökön reggel lefoglalta a fegyvert,amivel Ruszin-Szendi Romulusz a szeghalmi fórumon megjelenhetett. Fotó: Képernyőkép

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál

A Magyar Nemzet friss cikke szerint csütörtökön reggel két rendőr lefoglalta a Tisza Párt szakértőjének a fegyverét. Ruszin-Szendi a fegyverügyől a Facebookon azt írta, hogy két rendőr jelent meg nála, mivel eljárást indítottak ellene és egy határozatot mutattak, hogy le kell foglalniuk a fegyverét. Magyar Péter embere szerint semmilyen jogszabályt nem sértett, a szükséges engedéllyel rendelkezik és azt állította, hogy semmilyen takargatnivalója nincs. Ruszin-Szendi végül átadta a fegyvert az eljáró rendőröknek. 

A rendőrség szabálysértési előkészítő eljárást indított

Csütörtökön délelőtt a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság is közleményt adott ki az ügyben: „A Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.”

Orbán Viktor: választást nem lehet pisztollyal nyerni

A nagy felháborodást kiváltó ügyben megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki közösségi oldalán azt írta: 

Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha.

A miniszterelnök bejelentette: indítják a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről.


 

