1 órája
Kiderült, hogy miért a békési rendőrök vizsgálják Ruszin-Szendi fegyverügyét – videóval
Magyar Péter főtanácsadója kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére. Most a rendőrség is megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz szeghalmi kampányrendezvénye kapcsán.
Rendzavarás szabálysértés gyanújával tett feljelentést Tényi István a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál a Honvédelmi Minisztérium (HM) a lapnak küldött válasza után – írtuk meg korábban a Magyar Nemzet alapján. A tárca arra reagált, hogy egy napvilágra került videófelvételen jól látható, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a szeghalmi lakossági fórumon lőfegyvert viselt. Később Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beismerte: valóban fegyver volt a bukott vezérkari főnöknél.
Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál
A Magyar Nemzet friss cikke szerint csütörtökön reggel két rendőr lefoglalta a Tisza Párt szakértőjének a fegyverét. Ruszin-Szendi a fegyverügyől a Facebookon azt írta, hogy két rendőr jelent meg nála, mivel eljárást indítottak ellene és egy határozatot mutattak, hogy le kell foglalniuk a fegyverét. Magyar Péter embere szerint semmilyen jogszabályt nem sértett, a szükséges engedéllyel rendelkezik és azt állította, hogy semmilyen takargatnivalója nincs. Ruszin-Szendi végül átadta a fegyvert az eljáró rendőröknek.
A rendőrség szabálysértési előkészítő eljárást indított
Csütörtökön délelőtt a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság is közleményt adott ki az ügyben: „A Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.”
Orbán Viktor: választást nem lehet pisztollyal nyerni
A nagy felháborodást kiváltó ügyben megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki közösségi oldalán azt írta:
Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha.
A miniszterelnök bejelentette: indítják a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről.
