Rongálások

1 órája

Ne ússzák meg: kiderítik, hogy erőfitogtatók, vagy szándékos károkozók

Címkék#állapot#Mezőkovácsháza#cselekmény#vasútállomás#rongálás

Az erő legyen veletek, de ne itt és így: ezt a jó tanácsot üzenhetnénk mindazoknak, akik kárt tesznek a köztereken például. A rongálók ellen lép fel ez az önkormányzat.

Csete Ilona

– Mezőkovácsháza több pontján (vasútállomás, nyilvános mosdó, önkormányzat előtti hirdetőtábla) rongálás történt. Ez sajnos rontja környezetünk állapotát és mindannyiunk életét kellemetlenebbé teszi. Fontos, hogy vigyázzunk a közösen használt területekre és berendezésekre, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy rendezett és szép maradjon településünk – írták a város közösségi oldalán.

Rongálók a város több pontján okoztak károkat. Fotó: Facebook

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rongálás jogsértő cselekmény, amelynek következményei vannak.

– Amennyiben rongálást, vagy bármilyen gyanús tevékenységet tapasztalnak, kérjük, jelezzék az önkormányzat felé, hogy mielőbb intézkedhessünk – kérték együttműködésre a kovácsháziakat.

Pusztító erő van a rongálókban. Fotó: Facebook

 

 

