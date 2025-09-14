1 órája
Csúcsdöntés a román fesztiválon – soha ennyi főzőcsapat nem versenyzett – galériával, videóval
Hagyományos román ételek, színpadi programok, Tarat de Akácfa és Balkan Fanatik koncert, összetartozás. Szombaton immáron tizenkilencedik alkalommal rendezték meg az Országos Román Gasztronómiai Fesztivált és Családi Napot a gyulai várkertben.
Az Országos Román Gasztronómiai Fesztiválra, illetve az azon belül megrendezett főzőversenyre minden korábbinál több, összesen 62 csapat nevezett, ami csúcsnak számít a program történetében – tudtuk meg Kozma Györgytől. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke elmondta, a fesztivál a magyarországi románság legnagyobb és legfontosabb rendezvénye, amely nem csak a gasztronómiáról, hanem a hagyományokról és az összetartozásról is szól.
– Magyarország valamennyi románok lakta településéről, illetve a határon túlról is érkeztek csapatok – fogalmazott. – A program egy remek lehetőség arra, hogy találkozzunk, együtt legyünk, beszélgessünk.
Román gasztronómiai fesztivál, rengeteg finomság készült
Kozma György elárulta, hogy idén csak tradicionális román ételekkel lehetett nevezni, hogy ezzel is erősítsék az identitástudatot. A teljesség igénye nélkül házi jellegű ételek, mics, retyise, zakuszka, papanas, birkapörkölt egyaránt készültek.
Kiváló ízek és szívmelengető akció
– Idén egy szívmelengető akciót is szerveztünk a méhkeréki Miruna Egyesület javára, illetve a szervezet tagjai 1500 adag csorbát főztek, amelynek fejében, aki úgy gondolta, adományozhatott. A Miruna Egyesület rászoruló magyarországi román családokat segít majd a befolyt az összegből – emelte ki a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke. A Kétegyházi Román Magyar Egyesület és a "Méhkeréki asszonyok" tradicionális ratyisét készítettek.
Országos Román Gasztronómiai FesztiválFotók: Kiss Zoltán
Neves fellépők érkeztek
A hagyományos fesztiválon színpadi programok is követték egymást. Sztárfellépőként koncertet adott Tarat de Akácfa és Balkan Fanatik. Fellépett az Eleki Román Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Trommegeiger Zenekar Kovács Zenekar, a Méhkeréki Nyisztor György Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Nicolae Bălcescu Gyulai Román Gimnázium Néptánccsoportja, Doina Bihorului Néptáncegyüttes, Projedán Gergő népdalénekes, a Kaláris Alapfokú Művészeti Iskola, Ancuţa Matei, Mario Raul Cazac és Mircea Cârţişorean népdalénekes és barátai.
Részt vett a programon Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete, Siluan atya, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye püspöke, Daniel Banu, gyulai román főkonzul, Florin Vasiloni, Románia szegedi főkonzulja, dr. Kovács József országgyűlési képviselő, dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója.
Számos családi program, ugrálóvár, kézműveskedés, népi játékok, Pepe Manó fellépés egyaránt szolgálta a kikapcsolódást.
