Csúcsdöntés a román fesztiválon – soha ennyi főzőcsapat nem versenyzett – galériával, videóval

Az Országos Román Gasztronómiai Fesztiválra, illetve az azon belül megrendezett főzőversenyre minden korábbinál több, összesen 62 csapat nevezett, ami csúcsnak számít a program történetében – tudtuk meg Kozma Györgytől. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke elmondta, a fesztivál a magyarországi románság legnagyobb és legfontosabb rendezvénye, amely nem csak a gasztronómiáról, hanem a hagyományokról és az összetartozásról is szól.

Az Országos Román Gasztronómiai Fesztiválon rekordszámú csapat vett részt. Fotó: Kiss Zoltán

– Magyarország valamennyi románok lakta településéről, illetve a határon túlról is érkeztek csapatok – fogalmazott. – A program egy remek lehetőség arra, hogy találkozzunk, együtt legyünk, beszélgessünk.

Román gasztronómiai fesztivál, rengeteg finomság készült

Kozma György elárulta, hogy idén csak tradicionális román ételekkel lehetett nevezni, hogy ezzel is erősítsék az identitástudatot. A teljesség igénye nélkül házi jellegű ételek, mics, retyise, zakuszka, papanas, birkapörkölt egyaránt készültek.

Kiváló ízek és szívmelengető akció

– Idén egy szívmelengető akciót is szerveztünk a méhkeréki Miruna Egyesület javára, illetve a szervezet tagjai 1500 adag csorbát főztek, amelynek fejében, aki úgy gondolta, adományozhatott. A Miruna Egyesület rászoruló magyarországi román családokat segít majd a befolyt az összegből – emelte ki a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke. A Kétegyházi Román Magyar Egyesület és a "Méhkeréki asszonyok" tradicionális ratyisét készítettek.