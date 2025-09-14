Óriási razzia jön a magyar utakon - ezt ellenőrzik a rendőrök!

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség – olvasható a rendőrség honlapján.

A legutóbbi ROADPOL-akció során a rendőrök Békés megyében is fokozottan ellenőrizték a sebességhatárok betartását a közlekedésbiztonság érdekében. Fotó: Bencsik Ádám

Hazánk egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd az egyenruhások, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

A friss statisztikák is rendelkezésre állnak. Eszerint a száguldozás még mindig a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka nálunk. Rákérdeztünk a rendőrségen, hogy Békésben mekkora gondot jelent a gyorshajtás.

A legutóbbi ROADPOL során kipakolták az összes traffipaxot

Legutóbb, augusztus elején egyébként pont emiatt volt ROADPOL-akció országszerte, így Békésben is. A rendőrök kipakolták a traffipaxokat, és egy héten át a sebességhatárok betartását ellenőrizték.