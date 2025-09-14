53 perce
Óriási razzia jön a magyar utakon - ezt ellenőrzik a rendőrök!
A rendőrök szeptember 16. és 22. között ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain. A ROADPOL-akció fókuszában ezúttal is egy gyakran elkövetett szabálysértés áll majd.
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség – olvasható a rendőrség honlapján.
Hazánk egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd az egyenruhások, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.
A friss statisztikák is rendelkezésre állnak. Eszerint a száguldozás még mindig a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka nálunk. Rákérdeztünk a rendőrségen, hogy Békésben mekkora gondot jelent a gyorshajtás.
A legutóbbi ROADPOL során kipakolták az összes traffipaxot
Legutóbb, augusztus elején egyébként pont emiatt volt ROADPOL-akció országszerte, így Békésben is. A rendőrök kipakolták a traffipaxokat, és egy héten át a sebességhatárok betartását ellenőrizték.
