szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

23°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ROADPOL

5 órája

Óriási razzia jön a magyar utakon - ezt ellenőrzik a rendőrök!

Címkék#rendőrség#Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózat#roadpol#traffipax#akció#razzia

A rendőrök szeptember 16. és 22. között ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain. A ROADPOL-akció fókuszában ezúttal is egy gyakran elkövetett szabálysértés áll majd.

Beol.hu

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség – olvasható a rendőrség honlapján.

Roadpol akció Békésben
A legutóbbi ROADPOL-akció során a rendőrök Békés megyében is fokozottan ellenőrizték a sebességhatárok betartását a közlekedésbiztonság érdekében. Fotó: Bencsik Ádám

Hazánk egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd az egyenruhások, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

A friss statisztikák is rendelkezésre állnak. Eszerint a száguldozás még mindig a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka nálunk. Rákérdeztünk a rendőrségen, hogy Békésben mekkora gondot jelent a gyorshajtás.

A legutóbbi ROADPOL során kipakolták az összes traffipaxot

Legutóbb, augusztus elején egyébként pont emiatt volt ROADPOL-akció országszerte, így Békésben is. A rendőrök kipakolták a traffipaxokat, és egy héten át a sebességhatárok betartását ellenőrizték.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu