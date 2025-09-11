Elindult a Rezsiőr, és minden kérdésre válaszol

Új, mesterséges intelligencia alapú ügyféltámogató rendszer segít a rezsicsökkentéssel, valamint az áram- és földgázszámlákkal kapcsolatos kérdésekben. A Rezsiőr barátságosan és érthetően válaszol az áram és földgáz számlákkal kapcsolatos egyedi kérdésekre, valamint a számlázással, illetve a rezsicsökkentéssel kapcsolatos általános kérdésekre, és segít megtalálni a legegyszerűbb és legpontosabb magyarázatokat a gördülékeny ügyintézés érdekében – ismertették az MVM For You Facebook-oldalán az MVM Rezsiőrrel kapcsolatos honlapján.

A Rezsiőr segít eligazodni a földgáz- és áramszámlákban, elmagyarázza a rezsicsökkentést is. Fotó: Illusztráció

Célzottan az MVM számlázási rendszerére fejlesztették ki

Azt írták, hogy a Rezsiőrt egy, a mesterséges intelligencia alkalmazásokra szakosodott vezető hazai innovációs vállalat fejlesztette, célzottan az MVM számlázási rendszerére, felkészítve a rezsicsökkentési szabályok sajátosságaira.

A Rezsiőr nem ügyintéző, de nagy segítséget nyújt az ügyfeleknek

A REZSIŐR nem ügyintéző, ugyanakkor kiegészíti a személyes és online ügyintézést. Többek között írásban válaszol a földgáz- és áramügyekkel kapcsolatos kérdésekre, segít értelmezni a számlákat akár tételesen is, elmagyarázza a rezsicsökkentés működési mechanizmusát. Ráadásul a biztonságra is figyel, adathalászgyanú esetén a hivatalos útmutatóhoz irányít.