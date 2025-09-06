Légi parádé a pusztában, szemkápráztató élményt festettek a kék égboltra - galériával, videóval

Mit keres itt ennyi lakóbusz, autó, gyalogos, bringás ember és a felmerült kérdésünkre azonnal adott volt a válasz, hiszen a hang hatására felnéztünk az égre, a fejünk fölé. Repülők cikáztak az égbolton, valódi légi parádé élményét kínálta az idei repülő nap, ahova mi is tartottunk szombaton délelőtt.

A már hagyományos repülő nap sok kíváncsi látogatót vonzott a reptérre. A szerző felvétele

Repülő nap sporttársuk tiszteletére

Szétnéztünk Orosháza határában, a pusztában, a repülőtéren, ahol az Orosházi Városi Modellező Klub volt a házigazdája a repülőmodellek napjának. Két felszállás és akrobatamutatvány között megtaláltuk Csizmadia Pétert, a modellező klub elnökét, aki elmondta, sporttársuk elvesztése után is Nóbik Gyula emléke előtt tisztelegve minden évben megrendezik az őszi nemzetközi modell repülő napot. Szemkápráztató látnivalókban lesz részük a kíváncsi érdeklődőknek – fűzte hozzá az elnök a helyszínen, ahol folyamatosan emelkedtek a magasba a kis gépek, majd nagy taps és ováció kíséretében értek földet.

Felpörgött a légcsavar, majd hatalmas hang kíséretében emelkedett fel az a gép, aminek mi is szemtanúi lehettünk.

Sugárhajtású repülőmodellek is bemutatóztak

Majd érkezett egy takaros helikopter olyan bravúrokat írva a levegőbe, hogy nem tudtuk eldönteni, lezuhanni készül, vagy újabb trükkös csavart mutat be (utóbbiból kaptunk ízelítőt). És ez így ment órákon át. Szinte repült az idő! S közben házigazdánkkal beszélgettünk a nyílt nap népszerűségéről.

– A hozzánk érkező pilóták élethű modellekkel tartanak bemutatót a közönségnek. Kuriózum minden nagyobb repülőgép és a különleges technikák. Az előbb láttuk a duplafedelű PO2-es gépet, nagy sikert aratott. A Jet repülők pedig azért különlegesek, mert egy igen magas technikát képviselnek. Sugárhajtású modellek, sugárhajtóművel, mint a nagy repülőgépek. De bemutatóznak nálunk nagy vitorlázó modellek is, amiket felvontatnak és utána csak a természet erejével maradnak fent akár órákon át a levegőben. És mindig nagy sikerük van a helikopter modelleknek is.