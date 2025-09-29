szeptember 29., hétfő

Fergeteges buli

1 órája

Egy éjszaka, amikor újraéledtek az emlékek: képeken a fergeteges buli

A klasszikusok újra életre keltek, és a hangulat messze túlszárnyalta az elvárásokat. Lézershow, légtornászok és léggömbzápor.A Remember Classic Party második felvonása minden szempontból emlékezetesre sikerült.

Beol.hu

Minden várakozást felülmúlt a Remember Classic Party 2  – a hangulat az egekbe szökött! 

A lézershow fényeiben fürdőzött a tömeg a Remember Classic Party második felvonásán. Fotó: Remember Classic Party Facebook oldala

Fergeteges este a Remember Classic Party 2. felvonásán

A látogatók lélegzetelállító lézershow-val, légtornász produkcióval és látványos léggömbzáporral ünnepelhették az éjszakát.
Dunai Zsolt, a rendezvény megálmodója így fogalmazott:
"Ez nem csak egy buli volt.. ez ismét A buli volt!"

Remember Classic Party

Fotók: Remember Classic Party facebook oldala

33. Garabonciás fáklyás felvonulás

Fotók: Bencsik Ádám

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
