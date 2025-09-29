Fergeteges buli
1 órája
Egy éjszaka, amikor újraéledtek az emlékek: képeken a fergeteges buli
A klasszikusok újra életre keltek, és a hangulat messze túlszárnyalta az elvárásokat. Lézershow, légtornászok és léggömbzápor.A Remember Classic Party második felvonása minden szempontból emlékezetesre sikerült.
Minden várakozást felülmúlt a Remember Classic Party 2 – a hangulat az egekbe szökött!
Fergeteges este a Remember Classic Party 2. felvonásán
A látogatók lélegzetelállító lézershow-val, légtornász produkcióval és látványos léggömbzáporral ünnepelhették az éjszakát.
Dunai Zsolt, a rendezvény megálmodója így fogalmazott:
"Ez nem csak egy buli volt.. ez ismét A buli volt!"
Remember Classic PartyFotók: Remember Classic Party facebook oldala
33. Garabonciás fáklyás felvonulásFotók: Bencsik Ádám
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre