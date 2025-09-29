Egy éjszaka, amikor újraéledtek az emlékek: képeken a fergeteges buli

Minden várakozást felülmúlt a Remember Classic Party 2 – a hangulat az egekbe szökött!

A lézershow fényeiben fürdőzött a tömeg a Remember Classic Party második felvonásán. Fotó: Remember Classic Party Facebook oldala

Fergeteges este a Remember Classic Party 2. felvonásán

A látogatók lélegzetelállító lézershow-val, légtornász produkcióval és látványos léggömbzáporral ünnepelhették az éjszakát.

Dunai Zsolt, a rendezvény megálmodója így fogalmazott:

"Ez nem csak egy buli volt.. ez ismét A buli volt!"