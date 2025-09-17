Új lendületet kaptak: rekortán pályát avattak Békésen – galériával, videóval

A rekortán pálya átadásán a fenntartó Gál Ferenc Egyetem részéről Bíró Gyula főtanácsadó elmondta, a fenntartó látva az akaratot, ambíciót és együttműködni akarást, úgy döntött, hogy olyan fejlesztéseket kell végrehajtaniuk, amelyek az egész közösség érdekét szolgálják.

A rekortán pálya sokszínű lehetőséget biztosít a fiataloknak. Fotó: Bencsik Ádám

– A pálya nemcsak a testnevelésórák megtartását, hanem a szabadidő értelmes eltöltését és sportalkalmak megtartását is szolgálja – fogalmazott. Mint kiemelte, a beruházás mintegy 45 millió forintból valósult meg.

A rekortán pálya új lendületet hozhat

Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, a pálya új lendület adhat az iskolában zajló egyébként is erős sportéletnek. Külön kiemelte, hogy az intézmény nagyon fontos szerepet tölt be a város életében, a település valamennyi rendezvényén jelen vannak a diákok, a pedagógusok, az iskola dolgozói.

Jelképe a közös munkának

Várszegi Éva Margit, az iskola igazgatója elmondta, a keddi esemény több volt, mint egy sportlétesítmény átadása.

– Jelképe annak a közös munkának, amely a fenntartó iskola és közösség összefogásával megvalósult – emelte ki. – A régi bitumen pálya már nem tudta betölteni eredeti funkcióját, elöregedett, megrepedezett, sokszor inkább akadályt jelentett, mint lehetőséget.

A közösség erősítéséhez is hozzájárul

Kifejtette, iskolájuk egy korszerű biztonságos, sokoldalúan használható pályával gazdagodott, amely méltó környezetet biztosít a mindennapi testneveléshez, sportversenyekhez, közösségi élményekhez egyaránt. Szólt arról, hogy a fejlesztéshez az anyagi hátteret a fenntartó biztosította.

Mint mondta, bíznak abban, hogy a pálya nemcsak a test egészségét szolgálja, hanem hozzájárul a közösség erősítéséhez, az összetartozáshoz, és a sport szeretete által új sikereket és közös élményeket hoz majd. A pályát Ágoston atya békési plébános áldotta meg.