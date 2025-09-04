Rakonczay Gábor Békésben is megosztja kalandjait

Több mint 5000 kilométer egyedül az Atlanti-óceánon – saját erőből és külső segítség nélkül. Rakonczay Gábor a Wenckheim-kastély impozáns Lovardájában mesél legutóbbi, 75 napos óceáni útjáról – a hullámokkal, időjárással és önmagával vívott küzdelméről – olvasható a szabadkígyósi kastély Facebook-oldalán.

Nem mindennapi előadó érkezik Rakonczay Gábor személyében a szabadkígyósi Wenckheim-kastély lovardájába. Fotó: Facebook

Mint írták, ez az előadás nemcsak egy lélegzetelállító kalandtörténet, hanem mély gondolatokat is tartogat kitartásról, félelemről, döntésekről és arról, hogyan lehet végigmenni egy emberfeletti úton. Kiemelték, hogy az október 4-én 17 órától kezdődő esemény végén lehetőség nyílik közönségkérdésekre is, így bárki kérdezhet az óceánok világát jól ismerő kalandortól.