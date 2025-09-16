szeptember 16., kedd

Kolumbiai kaland

29 perce

Még mindig Puskás Öcsi a legnépszerűbb, de a gulyást és Szoboszlait is ízlelgetik – podcast

A gyönyörű, vékony lapok elkészítése után habkönnyű csokoládés töltelék keveredett, és a végén dobostorta lett belőle. Mondhatjuk, desszert nélkül nincs élet, de Kolumbiában az is bejött a Békés vármegyei gasztronómusoknak köszönhetően, hogy egy desszertnél jobb a kettő, így jöhetett a DCJ stílusgyakorlat, az Ország Tortája. A gyulai cukrászmesternek, Balogh Lászlónak sokan gratuláltak a finomsághoz.

Nyemcsok László

Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke elmondta, két hetet töltöttek Békésből Mucsi Balázzsal és Balogh Lászlóval Kolumbiában, ahol még mindig Puskás Öcsi a legismertebb, de már a gulyást és Szoboszlai nevét is ízlelgetik.

Puskás Öcsi nevét már ismerik Kolumbiában, most már a magyar gasztronómia sem ismeretlen
Prohászka Béla, Balogh László és Mucsi Balázs Kolumbiában is öregbítette a magyar és Békés vármegyei gasztronómia hírnevét, hogy ne csak Puskás Öcsiről legyen ismert az ország

Féltve őrzött kincseket is vittek, mint a csabai és a gyulai kolbász

Az első hetet Bogotában, a fővárosban töltötték, ahol a magyar kenyér ünnepét is tartották, valamint megszentelték a kenyeret. Féltve őrzött kincseket is vittek, mint a csabai és a gyulai kolbász, a Pick-szalámi, és különlegességként hungarikum gulyáslevest készítettek a fogadáson.

Puskás Öcsi mellett a paprikáskrumplinak is sikere volt

– Egy nem tipikus fogadási ételnek, a paprikáskrumplinak kolbásszal is óriási sikere volt – hangsúlyozta Prohászka Béla. – Szakiskolákban, egyetemeken tartottunk előadást, ahol bemutattuk a hagyományos gulyásleves elkészítésének technológiáját, a magyar fűszerpaprikát, ami amerikai gyökerekkel rendelkezik. Vendéglátóink számára igazi különlegesség volt a galuska, ahogyan készítjük. Magyarországról a gulyásleves mellett még mindig Puskás Öcsi neve a legnépszerűbb Kolumbiában, de azért már egyre többen emlegetik Szoboszlait is.

Bogota után Popayán városban, Kolumbia délnyugati részén, 1760 méter magasságban, az Andok hegységben kápráztatták el a vendégeket a Békés vármegyei szakemberek.

A magyar ízek mellett a népművészetet is népszerűsítették Kolumbiában

Rengeteg embert varázsoltak el a magyar konyha remekeivel

Cauca megye székhelye Popayán, ahol nagyszabású gasztronómiai fesztivál zajlott. Prohászka Béla, Mucsi Balázs és Balogh László mestercukrász felejthetetlen pillanatokat vittek a rendezvény életébe. Rengeteg embert varázsoltak el a magyar konyha remekeivel. A rangos eseményen Magyarországot V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium államtitkára és miniszteri biztos, Antal Andrea, a Hungarikum Főosztály vezetője, valamint Villegas-Vitézy Zsófia, hazánk kolumbiai nagykövete képviselte.

A mesterszakácsot is meglepte, mennyire fontos szerepet játszik a burgonya

– Közel 60 ezer ember volt a négy nap alatt a popayáni, gasztronómiai fesztiválon, ahol szintén bemutattuk a magyar konyha remekeit – ecsetelte Prohászka Béla. Aki elmondta, fantasztikus termelői gyümölcsök, zöldségek találhatók Kolumbia nagyvárosainak piacain. Ami őt meglepte, hogy a dél-amerikai ország lakóinál mennyire fontos szerepet játszik a burgonya, akár ételkészítés, akár étkezés szempontjából.

Irány Montenegró és Albánia

A mesterszakács szeptember végén Montenegróba utazik, 27-28-án egy kiemelt rendezvény keretében bemutatják Magyarország gasztronómiáját. Onnan mennek tovább Tiranába, Albánia fővárosába, ahol szintén a magyar gasztronómia lesz a rendezvények egyik fontos eleme eleme.

 

 

