37 perce
Berobban az ősz Békésben, íme a következő napok programkínálata
Immár az időjárás is igazodik az évszakhoz, hisz hamisítatlan őszi időjárás vár ránk. Azonban unatkozni semmiképp sem fogunk, mert friss programajánlónkban megmutatjuk, hogy mennyi minden várja az érdeklődőket Békésben.
Ezúttal is elképesztő a kínálat, hiszen számtalan programból lehet válogatni az előttünk álló napokban Békés vármegyeszerte. Programajánlónkban számos érdekes és izgalmas rendezvény közül szemezgethet.
Programajánló: most is Békéscsaba kínálja a legtöbb lehetőséget
BATTONYA
Szeptember 26., péntek
19.00: Terasz zárás a Koronánál. Sztárvendég: Sasvári Sándor, Sasvári Léna.
Szeptember 27., szombat
14.00: XI. szüreti felvonulás. Indulás a művelődési háztól, minden megállónál tánc és zenés borkóstoló;
16.00: Sasvári Sándor előadása a polgármesteri hivatal előtti téren;
19.00: Szüreti bál a művelődési házban a Kisperegi Roulette zenekarral.
Szeptember 28. vasárnap
9.30: Koncertmise Battonyán a Szentháromság katolikus templomban.
BÉKÉS
Szeptember 26., péntek
18:00: Szerencsekoncertek a Rendezvény téren. Benne:
19:05: Komonyi Zsuzsi
19:35: Bebe and The Band
Szeptember 27., szombat
8.00: IV. Békési Kishajó Kikötő Halászléfőző Verseny a kikötőben. Napközben élőzene, este retro diszkó.
Szeptember 28., vasárnap
9.30: Tekerj a zöldbe egy geológussal! Az elfeledett Békésföldvár nyomában az OTP elől.
Október 1., szerda
15.00: Idősek világnapja a kulturális központban. Schupp Gabriella és Nagy Róbert színészek operett műsora.
BÉKÉSCSABA
Szeptember 25-27., csütörtök-szombat
Munkácsy Fest – Művészeti fesztivál a Munkácsy Negyedben.
Szeptember 26., péntek
17.00: Haluskanap a Frankó Tanya és Haluskaházban.
17.00: Irodalmi szalon – Fiatal írók a Munkácsy Emlékházban.
Szeptember 27., szombat
Békéscsabai Bakelit Börze a Lencsési Közösségi Házban.
08.00: Csabai Ízek Vására a piacon.
15.00: Jaminai Mihály-napi ünnep a Jaminai Közösségi Ház udvarán.
19.00: Salsa & Sensual Party a Tréning Centerben.
Szeptember 28-október 3., vasárnap-péntek
Csabai Garabonciás Napok a város több helyszínén.
Szeptember 28., vasárnap
08.30: Tekerj a zöldbe egy geológussal – Kerékpártúra a Körösök vidékén.
09.00: Bringás családi piknik. Indulás a Jókai Színház előtt található kerékpáros szobortól.
Szeptember 29., hétfő
17.00: Kalmár Zsolt képi gondolkodó könyvbemutatója a Békés Megyei Könyvtárban.
Szeptember 30., kedd
17.00: Dr. Wynn Horsley, Az emésztőrendszer betegségei és természetes gyógymódjai című előadása a Békés Megyei Könyvtárban.
Október 1., szerda
19.00: Demjén Ferenc turné 2025 – Nincs középút koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Október 2., csütörtök
18.00: Tejutcagyerek – Baksa-Soós János kalandos élete filmbemutató a Meseházban.
Október 2-5., csütörtök-vasárnap
Richter Flórián cirkusz a Városi Sportcsarnok mellett.
DOMBEGYHÁZ
Szeptember 27. szombat
15.00: kézműves foglalkozás,
17.00: A gyöngyfűzés világa címmel Dinyés Mária kiállításának a megnyitója a könyvtárban.
GÁDOROS
Szeptember 26-27., péntek, szombat
Hagyományőrző falunap.
Péntek 15.00: Helyi értékek kiállítása,
17.00: Ünnepélyes megnyitó a Dr. Hidasi László parkban,
18.30: Justh Zsigmond művészeti díj története, kiadvány bemutatója a községházán,
20.00: Dell'Arte zenekar koncertje a Hétvezér parkban.
Szombat 8.00: Bográcsos fesztivál,
10.00: Színpadi kavalkád, solymászbemutató,
12.00: Hungarikumok kóstolása,
14.00: Népi mesterségek, népi játszótér, palacsintasütés, motorkiállítás,
16.30: Varga Feri és Balássy Betty koncertje a Hétvezér parkban.
19.00: Falunapi bál a tornateremben.
ELEK
Szeptember 26., péntek
17.00: Táncház a Reibel Mihály Városi Művelődési Házban.
Szeptember 27., szombat
18.00: Bor, Mámor, Józsefváros - Noé Bex és Török Ádám közös estje a Reibel Mihály Városi Művelődési Házban.
Szeptember 28., vasárnap
08.00: Fuss és Tekerj Elek 2025
Október 1., szerda
17.00: Idősek világnapja a Városi Sportcsarnokban.
DÉVAVÁNYA
Szeptember 27., szombat
18.00: A Pro Vocal Kamarakórus koncertje a Művészetek Házában.
Szeptember 30., kedd
08:00: Magyar Népmese Napja a DÁMK Művelődési Központban.
GYOMAENDRŐD
Szeptember 26-27., szombat-vasárnap
Turizmus világnapja a város több helyszínén.
GYULA
Szeptember 26., péntek
15.00: Muzsikál az erdő a Körösök völgyében az Almásy-kastély Parkjában.
18.00: Itt mindenki hülye?! – Kötetlen, beszélgetős vacsoraest Kamarás Ivánnal a La Sposa Cafféban.
Szeptember 27., szombat
9.30: Muzsikál az erdő a Körösök völgyében – erdei élményséta Fekete-Körös vasúti híd, majd a városerdei erdei iskolában.
11.00: Szent Mihály-napi vásár a várban.
11.00: Gyulai Csillagászati Nap az Almásy-kastélyban.
19.00: Jubileumi TimOrgelFest – Ének- és orgonaest a Nádi Boldogasszony-plébániatemplomban.
19.30: GyulaKultKlub – Looking for a drummer az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
20.00: Éjszakai wellness a Gyulai Várfürdőben.
21.00: GyulaKultKlub – Antal Gábor Trio a művelődési központban.
KASZAPER
Szeptember 27., szombat
8.00: Pörköltfőzőverseny, motoros találkozó, örömtánc,
14.00: Motoros felvonulás,
16.00: Kitüntető címek átadása, Duma Színház műsora,
19.30: Gáspár Laci koncertje.
KEVERMES
Szeptember 26., péntek
13.00: Idősek világnapja a művelődési házban.
KONDOROS
Szeptember 29., hétfő
17.00: Gyufamakettek kiállítás megnyitója, Szűcs Pál makettmester munkái a művelődési házban.
MEDGYESEGYHÁZA
Szeptember 26-28., péntek-vasárnap
Medgyesegyházi Napok a település több helyszínén.
MEZŐBERÉNY
Szeptember 27., szombat
10.00: Streetfighter Nap Mezőberényben, a Ligetben.
Szeptember 30., kedd
17.00: Étkezési szokásaink változásai – Csarnai Erzsébet élelmiszermérnök előadása a muzeális gyűjteményben.
Október 1., szerda
17.30: Mezőberényi Filmklub – Futni mentem az Orlai házban,
Október 2., csütörtök
14.00: Idősek világnapja az Orlai házban. Fellép Peter Sramek.
MEZŐKOVÁCSHÁZA
Szeptember 26., péntek
18.00: Operett és kabaré 2 felvonásban, Asszonykám adj egy kis kimenőt című darab a Rátonyi Róbert Színház művészeinek az előadásában a Kalocsa Róza Művelődési Központban.
OROSHÁZA
Szeptember 26., péntek
14.00: Xbox-délután a gyermekkönyvtárban,
18.00: Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban.
14.00: Városnéző séta a turizmus világnapján, gyülekező a főtéren, az üveg körtefánál.
Szeptember 26., péntek
19.30: Borkóstoló a Bárkalandnál.
Szeptember 27., szombat
8.00: Falunap Rákóczitelepen a focipályán
- közönségprogramokkal,
- bemutatókkal,
- koncertekkel.
20.00: Chrome RT koncert a Rock Blues Klubban.
Október 1. szerda
8.00: Véradás a könyvtárban.
15.00: Öltözzön rózsaszínbe és sétáljon a mellrák ellen! A mellrák elleni küzdelem világnapján Gyopárosfürdőre. Gyülekezés: Eötvös iskola.
Október 2., csütörtök
17.00: Az Orosházi Madrigál Kórus hangversenye a zene világnapja alkalmából a városi könyvtárban.
19.00: Könnyű klasszikusok címmel hangverseny a Petőfi művelődési központban.
SZABADKÍGYÓS
Október 1., szerda
17.00: A csipkék királynője, a királynők csipkéje – a Halasi csipke című kiállítás megnyitója a Wenckheim-kastélyban.
SZARVAS
Szeptember 26., péntek
19.00 – 23.30: Kutatók éjszakája: Éjszakai csapatjáték a Szarvasi Arborétumban.
ÚJKÍGYÓS
Szeptember 28., vasárnap
14.00: Szüreti forgatag a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Wenckheim Parkban.
Érdemes figyelni – forgalomkorlátozás lépett életbe a vasútállomásnál
Elismeréseket adtak át a békéscsabai közgyűlésen: ők a díjazottak – galériával