Berobban az ősz Békésben, íme a következő napok programkínálata

Ezúttal is elképesztő a kínálat, hiszen számtalan programból lehet válogatni az előttünk álló napokban Békés vármegyeszerte. Programajánlónkban számos érdekes és izgalmas rendezvény közül szemezgethet.

Programajánlónkban ezúttal is számos érdekes őszi rendezvény közül válogathat.

Programajánló: most is Békéscsaba kínálja a legtöbb lehetőséget

BATTONYA

Szeptember 26., péntek

19.00: Terasz zárás a Koronánál. Sztárvendég: Sasvári Sándor, Sasvári Léna.

Szeptember 27., szombat

14.00: XI. szüreti felvonulás. Indulás a művelődési háztól, minden megállónál tánc és zenés borkóstoló;

16.00: Sasvári Sándor előadása a polgármesteri hivatal előtti téren;

19.00: Szüreti bál a művelődési házban a Kisperegi Roulette zenekarral.

Szeptember 28. vasárnap

9.30: Koncertmise Battonyán a Szentháromság katolikus templomban.

BÉKÉS

Szeptember 26., péntek

18:00: Szerencsekoncertek a Rendezvény téren. Benne:

19:05: Komonyi Zsuzsi

19:35: Bebe and The Band

Szeptember 27., szombat

8.00: IV. Békési Kishajó Kikötő Halászléfőző Verseny a kikötőben. Napközben élőzene, este retro diszkó.

Szeptember 28., vasárnap

9.30: Tekerj a zöldbe egy geológussal! Az elfeledett Békésföldvár nyomában az OTP elől.

Október 1., szerda

15.00: Idősek világnapja a kulturális központban. Schupp Gabriella és Nagy Róbert színészek operett műsora.

BÉKÉSCSABA

Szeptember 25-27., csütörtök-szombat

Munkácsy Fest – Művészeti fesztivál a Munkácsy Negyedben.

Szeptember 26., péntek

17.00: Haluskanap a Frankó Tanya és Haluskaházban.

17.00: Irodalmi szalon – Fiatal írók a Munkácsy Emlékházban.

Szeptember 27., szombat

Békéscsabai Bakelit Börze a Lencsési Közösségi Házban.

08.00: Csabai Ízek Vására a piacon.

15.00: Jaminai Mihály-napi ünnep a Jaminai Közösségi Ház udvarán.

19.00: Salsa & Sensual Party a Tréning Centerben.

Szeptember 28-október 3., vasárnap-péntek

Csabai Garabonciás Napok a város több helyszínén.

Szeptember 28., vasárnap

08.30: Tekerj a zöldbe egy geológussal – Kerékpártúra a Körösök vidékén.

09.00: Bringás családi piknik. Indulás a Jókai Színház előtt található kerékpáros szobortól.

Szeptember 29., hétfő

17.00: Kalmár Zsolt képi gondolkodó könyvbemutatója a Békés Megyei Könyvtárban.