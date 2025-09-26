szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Berobban az ősz Békésben, íme a következő napok programkínálata

Címkék#hangverseny#élményséta#makettmester#garabonciás napok#programajánló#városi sportcsarnok#zenekar

Immár az időjárás is igazodik az évszakhoz, hisz hamisítatlan őszi időjárás vár ránk. Azonban unatkozni semmiképp sem fogunk, mert friss programajánlónkban megmutatjuk, hogy mennyi minden várja az érdeklődőket Békésben.

Beol.hu

Ezúttal is elképesztő a kínálat, hiszen számtalan programból lehet válogatni az előttünk álló napokban Békés vármegyeszerte. Programajánlónkban számos érdekes és izgalmas rendezvény közül szemezgethet.

Elhoztuk a legfrissebb őszi programajánlónkat!
Programajánlónkban ezúttal is számos érdekes őszi rendezvény közül válogathat.

Programajánló: most is Békéscsaba kínálja a legtöbb lehetőséget

BATTONYA

Szeptember 26., péntek

19.00: Terasz zárás a Koronánál. Sztárvendég: Sasvári Sándor, Sasvári Léna.

Szeptember 27., szombat

14.00: XI. szüreti felvonulás. Indulás a művelődési háztól, minden megállónál tánc és zenés borkóstoló;

16.00: Sasvári Sándor előadása a polgármesteri hivatal előtti téren;

19.00: Szüreti bál a művelődési házban a Kisperegi Roulette zenekarral.

Szeptember 28. vasárnap  

9.30: Koncertmise Battonyán a Szentháromság katolikus templomban.

BÉKÉS

Szeptember 26., péntek

18:00: Szerencsekoncertek a Rendezvény téren. Benne:

19:05: Komonyi Zsuzsi

19:35: Bebe and The Band

Szeptember 27., szombat

8.00: IV. Békési Kishajó Kikötő Halászléfőző Verseny a kikötőben. Napközben élőzene, este retro diszkó.

Szeptember 28., vasárnap

9.30: Tekerj a zöldbe egy geológussal! Az elfeledett Békésföldvár nyomában az OTP elől.

Október 1., szerda

15.00: Idősek világnapja a kulturális központban. Schupp Gabriella és Nagy Róbert színészek operett műsora.

BÉKÉSCSABA

Szeptember 25-27., csütörtök-szombat

Munkácsy Fest – Művészeti fesztivál a Munkácsy Negyedben.

Szeptember 26., péntek

17.00: Haluskanap a Frankó Tanya és Haluskaházban.

17.00: Irodalmi szalon – Fiatal írók a Munkácsy Emlékházban.

Szeptember 27., szombat

Békéscsabai Bakelit Börze a Lencsési Közösségi Házban.

08.00: Csabai Ízek Vására a piacon.

15.00: Jaminai Mihály-napi ünnep a Jaminai Közösségi Ház udvarán.

19.00: Salsa & Sensual Party a Tréning Centerben.

Szeptember 28-október 3., vasárnap-péntek

Csabai Garabonciás Napok a város több helyszínén.

Szeptember 28., vasárnap

08.30: Tekerj a zöldbe egy geológussal – Kerékpártúra a Körösök vidékén.

09.00: Bringás családi piknik. Indulás a Jókai Színház előtt található kerékpáros szobortól.

Szeptember 29., hétfő

17.00: Kalmár Zsolt képi gondolkodó könyvbemutatója a Békés Megyei Könyvtárban.

Szeptember 30., kedd

17.00: Dr. Wynn Horsley, Az emésztőrendszer betegségei és természetes gyógymódjai című előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

Október 1., szerda

19.00: Demjén Ferenc turné 2025 – Nincs középút koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Október 2., csütörtök

18.00: Tejutcagyerek – Baksa-Soós János kalandos élete filmbemutató a Meseházban.

Október 2-5., csütörtök-vasárnap

Richter Flórián cirkusz a Városi Sportcsarnok mellett.

DOMBEGYHÁZ

Szeptember 27. szombat

15.00: kézműves foglalkozás,

17.00: A gyöngyfűzés világa címmel Dinyés Mária kiállításának a megnyitója a könyvtárban.

GÁDOROS

Szeptember 26-27., péntek, szombat

Hagyományőrző falunap.

Péntek 15.00: Helyi értékek kiállítása,

17.00: Ünnepélyes megnyitó a Dr. Hidasi László parkban,

18.30: Justh Zsigmond művészeti díj története, kiadvány bemutatója a községházán,

20.00: Dell'Arte zenekar koncertje a Hétvezér parkban.

Szombat 8.00: Bográcsos fesztivál,

10.00: Színpadi kavalkád, solymászbemutató,

12.00: Hungarikumok kóstolása,

14.00: Népi mesterségek, népi játszótér, palacsintasütés, motorkiállítás,

16.30: Varga Feri és Balássy Betty koncertje a Hétvezér parkban.

19.00: Falunapi bál a tornateremben.

ELEK

Szeptember 26., péntek

17.00: Táncház a Reibel Mihály Városi Művelődési Házban.

Szeptember 27., szombat

18.00: Bor, Mámor, Józsefváros - Noé Bex és Török Ádám közös estje a Reibel Mihály Városi Művelődési Házban.

Szeptember 28., vasárnap

08.00: Fuss és Tekerj Elek 2025

Október 1., szerda

17.00: Idősek világnapja a Városi Sportcsarnokban.

DÉVAVÁNYA

Szeptember 27., szombat

18.00: A Pro Vocal Kamarakórus koncertje a Művészetek Házában.

Szeptember 30., kedd

08:00: Magyar Népmese Napja a DÁMK Művelődési Központban.

GYOMAENDRŐD

Szeptember 26-27., szombat-vasárnap

Turizmus világnapja a város több helyszínén.

GYULA

Szeptember 26., péntek

15.00: Muzsikál az erdő a Körösök völgyében az Almásy-kastély Parkjában.

18.00: Itt mindenki hülye?! – Kötetlen, beszélgetős vacsoraest Kamarás Ivánnal a La Sposa Cafféban.

Szeptember 27., szombat

9.30: Muzsikál az erdő a Körösök völgyében – erdei élményséta Fekete-Körös vasúti híd, majd a városerdei erdei iskolában.

11.00: Szent Mihály-napi vásár a várban.

11.00: Gyulai Csillagászati Nap az Almásy-kastélyban.

19.00: Jubileumi TimOrgelFest – Ének- és orgonaest a Nádi Boldogasszony-plébániatemplomban.

19.30: GyulaKultKlub – Looking for a drummer az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

20.00: Éjszakai wellness a Gyulai Várfürdőben.

21.00: GyulaKultKlub – Antal Gábor Trio a művelődési központban.

KASZAPER

Szeptember 27., szombat

8.00: Pörköltfőzőverseny, motoros találkozó, örömtánc,

14.00: Motoros felvonulás,

16.00: Kitüntető címek átadása, Duma Színház műsora,

19.30: Gáspár Laci koncertje.

KEVERMES

Szeptember 26., péntek

13.00: Idősek világnapja a művelődési házban.

KONDOROS

Szeptember 29., hétfő

17.00: Gyufamakettek kiállítás megnyitója, Szűcs Pál makettmester munkái a művelődési házban.

MEDGYESEGYHÁZA

Szeptember 26-28., péntek-vasárnap

Medgyesegyházi Napok a település több helyszínén.

MEZŐBERÉNY

Szeptember 27., szombat

10.00: Streetfighter Nap Mezőberényben, a Ligetben.

Szeptember 30., kedd

17.00: Étkezési szokásaink változásai – Csarnai Erzsébet élelmiszermérnök előadása a muzeális gyűjteményben.

Október 1., szerda

17.30: Mezőberényi Filmklub – Futni mentem az Orlai házban,

Október 2., csütörtök

14.00: Idősek világnapja az Orlai házban. Fellép Peter Sramek.

MEZŐKOVÁCSHÁZA

Szeptember 26., péntek

18.00: Operett és kabaré 2 felvonásban, Asszonykám adj egy kis kimenőt című darab a Rátonyi Róbert Színház művészeinek az előadásában a Kalocsa Róza Művelődési Központban.

OROSHÁZA

Szeptember 26., péntek

14.00: Xbox-délután a gyermekkönyvtárban,

18.00: Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban.

14.00: Városnéző séta a turizmus világnapján, gyülekező a főtéren, az üveg körtefánál.

Szeptember 26., péntek

19.30: Borkóstoló a Bárkalandnál.

Szeptember 27., szombat

8.00: Falunap Rákóczitelepen a focipályán

  • közönségprogramokkal,
  • bemutatókkal,
  • koncertekkel.

20.00: Chrome RT koncert a Rock Blues Klubban.

Október 1. szerda

8.00: Véradás a könyvtárban.

15.00: Öltözzön rózsaszínbe és sétáljon a mellrák ellen! A mellrák elleni küzdelem világnapján Gyopárosfürdőre. Gyülekezés: Eötvös iskola.

Október 2., csütörtök

17.00: Az Orosházi Madrigál Kórus hangversenye a zene világnapja alkalmából a városi könyvtárban.

19.00: Könnyű klasszikusok címmel hangverseny a Petőfi művelődési központban.

SZABADKÍGYÓS

Október 1., szerda

17.00: A csipkék királynője, a királynők csipkéje – a Halasi csipke című kiállítás megnyitója a Wenckheim-kastélyban.

SZARVAS

Szeptember 26., péntek

19.00 – 23.30: Kutatók éjszakája: Éjszakai csapatjáték a Szarvasi Arborétumban.

ÚJKÍGYÓS

Szeptember 28., vasárnap

14.00: Szüreti forgatag a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Wenckheim Parkban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu