Itt vannak az idei pontyszámok – mutatjuk, mennyi jutott vizeinkbe

A pontytelepítéseket szeptember 8-ig bezárólag összegezte Facebook-oldalán a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Mint írták, a következő mennyiségeket telepítették, hektárarányosan, a látogatottságot és az egyes vízterületek haszonbérleti szerződésében és halgazdálkodási terveiben foglaltakat teljesítve, továbbá az egyedi élőhelyi és hasznosítási jellegeket figyelembe véve.

A pontytelepítések részeként idén is rengeteg került a horgászvizekbe. Fotó: KHESZ

Pontytelepítések számokban

Tiszai nyurgaponty előnevelt (4-5 cm) korosztályban : 1.007.240 darab (június 19-20) – Pályázati forrásból

Egynyaras ponty (6-8 dkg) – március 5 és május 19 között: 15.747 kg (~22.500 darab)

Kétnyaras ponty (30-65 dkg) – május 1-május 20 között: 23.293 kg (~42.300 darab)

Háromnyaras ponty (1,7-2,5 kg) – január 30-szeptember 5 között: 178.667 kg (~89.333 db), ebből a júniustól szeptemberig 69.719 kg (kifogható, azaz 35 cm feletti pontyot helyeztek ki.

Az egyes vizek pontytelepítéseinél a tervezés és a megvalósítás során törekedtek arra, hogy a tavalyi és korábbi évekkel legalább megegyező, vagy nagyobb mennyiségű ponty kerüljön a vizekbe.

Pontytelepítés. Fotó: KHESZ

Rekord halfogások

A horgászok 2024-ben összesített és leadott fogási napló bejegyzései alapján tavaly a következő vizeken volt rekordhalfogás:

Pontyfogás alapján KHESZ top 5

Peresi holtág - 25.769 kg Kákafoki holtág - 20.815 kg Fás-tó - 13.686 kg Hármas-Körös - 10.937 kg Kettős-Körös - 10.388 kg

Összes halfogás alapján KHESZ top 5

Peresi holtág - 38 409 kg Hármas-Körös - 33 593 kg Kákafoki holtág - 31 088 kg Kettős-Körös - 21 960 kg Fás-tó - 16 903 kg

Hektárarányos halfogás KHESZ top 5:

Poklás csatorna - 1288 kg/ha

Békésszentandrási Sirató holtág - 536 kg/ha

Gyomaendrődi Sirató holtág - 499 kg/ha

Danzug holtág - 441 kg/ha

Dögös-Kákafoki csatorna - 427 kg/ha

Tavaly a KHESZ kezelésében lévő összes vízterületen 272,6 tonna halat fogtak a horgászok.

Kiemelték, köszönetet mondanak azoknak a tagegyesületeknek, civil szerveződéseknek és magánszemélyeknek, akik gyűjtésből, vagy saját erőből támogatták egyes holtágaik és tavaik ponty telepítéseit, melyeket minden esetben további KHESZ által támogatott halmennyiséggel egészítettek ki.