Podcaststúdiót avattak az egyetem csabai campusán
Új platformon mutatkoznak be a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának hallgatói. Elkészült ugyanis az egyetem békéscsabai campusán egy podcaststúdió, amely egy ifjúsági közösségi térrel kiegészülve épít hidat a városi diákság és az egyetemista fiatalok között.
A GMF Podcaststúdió csütörtöki megnyitó eseményén a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának dékánja köszöntötte a megjelenteket. Dr. Árpási Zoltán köszönetet mondott a Hirschmann Car Communication Kft.-nek a podcaststúdió létrejöttéért, hiszen mind a technikai, mind az anyagi támogatásuk nélkül a fejlesztés nem valósulhatott volna meg. Hozzátette, hogy emellett az ötlet a májusi békéscsabai Ifjúsági Hackathonon is elnyerte a zsűri támogatását, így onnan is kaptak hozzá anyagi hozzájárulást.
A podcaststúdió létrejötte számos előnnyel jár
Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere kiemelte, évről évre jobb a hangulat, aktívabb a közösség az egyetem csabai campusán, ez érződik a városban is, illetve azokban az együttműködésekben, ami innen indul ki. Szerinte az egyetemi podcast elindítása egy nagyon előremutató kezdeményezés, hiszen manapság ez a műfaj rendkívül népszerű és alkalmazása számos előnnyel jár együtt, kezdve a brandépítéstől a kapcsolatok ápolásáig. Az ötletet mindazonáltal az önkormányzat ifjúsági bizottsága is támogatta.
Tenni akarnak a békéscsabai fiatalságért
A köszöntőket követően a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának Campus Crew közössége mutatkozott be. Mint elmondták, hallgatói csoportjuk ez év tavaszán alakult, azzal a céllal, hogy az egyetemisták körében egy aktív, kortársaikért, a békéscsabai diákságért, fiatalságért tenni akaró közösséget hívjon életre. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt hónapok ötleteléssel, pályázatírással, tervezéssel teltek. Elhangzott, hogy HangKözösség című projektjük elnyerte az Európai Szolidaritási Testület pályázati támogatását, melynek megvalósítása során a városi középiskolás és egyetemista fiatalok között építenek hidat, az online médiatartalmak és egy ehhez kötődő ifjúsági közösségi tér megalkotása révén.
Hozzátették, hogy a tartalomgyártáshoz és közösségépítéshez kapcsolódó módszertani tervezés és annak gyakorlatba való átültetése augusztus folyamán kezdődött el, a nyáron a stúdió technikai feltételei is adottá váltak, végül pedig a Campus Crew csapata annak otthonossá tételéért dolgozott.
