Podcaststúdiót avattak az egyetem csabai campusán

A GMF Podcaststúdió csütörtöki megnyitó eseményén a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának dékánja köszöntötte a megjelenteket. Dr. Árpási Zoltán köszönetet mondott a Hirschmann Car Communication Kft.-nek a podcaststúdió létrejöttéért, hiszen mind a technikai, mind az anyagi támogatásuk nélkül a fejlesztés nem valósulhatott volna meg. Hozzátette, hogy emellett az ötlet a májusi békéscsabai Ifjúsági Hackathonon is elnyerte a zsűri támogatását, így onnan is kaptak hozzá anyagi hozzájárulást.

Podcaststúdiót avattak csütörtökön a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán. Fotó: Vincze Attila

A podcaststúdió létrejötte számos előnnyel jár

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere kiemelte, évről évre jobb a hangulat, aktívabb a közösség az egyetem csabai campusán, ez érződik a városban is, illetve azokban az együttműködésekben, ami innen indul ki. Szerinte az egyetemi podcast elindítása egy nagyon előremutató kezdeményezés, hiszen manapság ez a műfaj rendkívül népszerű és alkalmazása számos előnnyel jár együtt, kezdve a brandépítéstől a kapcsolatok ápolásáig. Az ötletet mindazonáltal az önkormányzat ifjúsági bizottsága is támogatta.

Az egyetem új podcast stúdiója működés közben. Fotó: Vincze Attila

Tenni akarnak a békéscsabai fiatalságért

A köszöntőket követően a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának Campus Crew közössége mutatkozott be. Mint elmondták, hallgatói csoportjuk ez év tavaszán alakult, azzal a céllal, hogy az egyetemisták körében egy aktív, kortársaikért, a békéscsabai diákságért, fiatalságért tenni akaró közösséget hívjon életre. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt hónapok ötleteléssel, pályázatírással, tervezéssel teltek. Elhangzott, hogy HangKözösség című projektjük elnyerte az Európai Szolidaritási Testület pályázati támogatását, melynek megvalósítása során a városi középiskolás és egyetemista fiatalok között építenek hidat, az online médiatartalmak és egy ehhez kötődő ifjúsági közösségi tér megalkotása révén.

Hozzátették, hogy a tartalomgyártáshoz és közösségépítéshez kapcsolódó módszertani tervezés és annak gyakorlatba való átültetése augusztus folyamán kezdődött el, a nyáron a stúdió technikai feltételei is adottá váltak, végül pedig a Campus Crew csapata annak otthonossá tételéért dolgozott.