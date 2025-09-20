Ez erős volt: Békéscsabán csapott le a pisifantom

– Pisifantom járt üzletünkben! Kedves Fantom, ez a poszt neked szól! Ha esetleg máskor is nálunk szólít a természet, nyugodtan szólj, mert kultúrált, igényes mosdónk van az üzletben, amibe nagyon szívesen beengedünk, ami reméljük, számodra is sokkal vonzóbb lesz, mint a próbafülke szőnyegére pisilni! – olvasható egy békéscsabai női ruhaüzlet, a Zamyra közösségi oldalán.

A Zamyra üzletében jól látható nyomokat hagyott a Pisifantom. Fotó: Zamyra/facebook

Pisifantom járt a Zamyra csabai üzletében

Mint írják, bár előfordulhat, hogy a pisifantom ősei esetleg kutyusok voltak, így neki ez a komfortos, ebben az esetben szt kérik, hogy más területeken jelölgessen. Megemlítik, hogy két nappal ezelőtt kolléganőjük jól nevelt kutyája egész napját az üzletben töltötte, és még ő is szólt, ha ilyen dolga támadt.

– Mi pedig ezúton kérünk elnézést attól a Kedves Vásárlótól, aki a Fantom után próbált, mert nem vettük észre a balesetet és amikor szólt, mi naívan azt hittük, hogy csak víz borulhatott rá és kiterítettük, de ma reggelre eléggé meglepődtünk, mivel egyértelművé vált számunkra, hogy ez nem víz, a szagoktól könybelábadt a szemünk! – tették hozzá.

