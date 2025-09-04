Messziről elkerülhet a rák, ha ezeket a szabályokat betartjuk alvás közben

Napjainkban, amikor rengeteg a stressz-szituáció, a túlterheltség, a kialvatlanság, nagyon fontos lenne a pihentető alvás, aminek a rákmegelőzésben is szerepe van – emelte ki a MODE elnöke. Dr. Bánhegyi Róbert János főorvos elmondta, alvásunk során sötétben működnek leginkább a DNS-javító enzimjeink. Éjszaka, az alvás során képződik tobozmirigyünkben a melatonin, ami egy olyan hormon, ami DNS javítás alapjait is megteremti, ezáltal a ráksejtek képződésének az egyik megelőzője. Különösen éjszaka történik a regeneráció, a gének szintjén is.

Bármilyen hihetetlen a pihentető alvásnak még a rákmegelőzésben is nagyon fontos szerepe van. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A pihentető alvás nagyon fontos, de hogyan csináljuk?

– Mostanra az életmód teljesen átalakult, éjszaka is dolgozunk, éjszaka is fent vagyunk. Egy sok százezres mintás kutatás során kijött, hogy akik éjszakai műszakban dolgoznak, azoknál bizonyos daganatos megbetegedések gyakoribbak lehetnek. Erről egyébként a mai napig tart a vita, de egy biztos, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás kulcsfontosságú – tette hozzá a szakember, aki szerint az lenne ideális, ha alvás közben az elektrosztatikus tereket minimalizálnánk, a hálószobában nem lenne telefon, telefontöltő, lehetőség szerint tévé sem, és a helyiségben minél sötétebbnek kellene lenni, jó szellőzéssel, tiszta, meleg, illatos paplannal...

Fontos konferencia közeledik

A Magyar Onko-Diabetológiai Egyesület október 10-én és 11-én tartja Gyulán, a Hunguest Hotel Gyulában a II. Magyar Onkometabolikus és Onko-Diabetológiai Továbbképzés és Konferenciát. Az új tudományterület talaján szervezett országos tudományos tanácskozás fókuszában alapvetően az elhízás, a cukorbetegség és a rosszindulatú daganatok közötti összefüggések állnak.

Jelentkezés határideje: 2025. szeptember 30.

Regisztráció, szakmai program és további információk a www.onkodiabetologia.hu weboldalon! Orvosok és gyógyszerészek 32, egészségügyi szakdolgozók 16 kreditpontra számíthatnak.

Kiemelt orvosi szakképesítések:

klinikai onkológia,

belgyógyászat,

diabetológia,

endokrinológia,

kardiológia,

gasztroenterológia,

nefrológia,

hematológia,

immunológia

és háziorvostan.

A konferenciáról számos érdekességet mondott el stúdióbeszélgetésünkön dr. Bánhegyi Róbert.