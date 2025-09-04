szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség

44 perce

Messziről elkerülhet a rák, ha ezeket a szabályokat betartjuk alvás közben

Címkék#kardiológia#dns#rákmegelőzés#stressz#pihentető alvás

A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás nem csak a pihenés miatt kiemelten fontos – mondta el kérdésünkre dr. Bánhegyi Róbert János, a Magyar Onko-Diabetológiai Egyesület (MODE) elnöke. A szakember hangsúlyozta, a pihentető alvásnak a rákmegelőzésben is kulcsszerepe van.

Papp Gábor

Napjainkban, amikor rengeteg a stressz-szituáció, a túlterheltség, a kialvatlanság, nagyon fontos lenne a pihentető alvás, aminek a rákmegelőzésben is szerepe van – emelte ki a MODE elnöke. Dr. Bánhegyi Róbert János főorvos elmondta, alvásunk során sötétben működnek leginkább a DNS-javító enzimjeink. Éjszaka, az alvás során képződik tobozmirigyünkben a melatonin, ami egy olyan hormon, ami DNS javítás alapjait is megteremti, ezáltal a ráksejtek képződésének az egyik megelőzője. Különösen éjszaka történik a regeneráció, a gének szintjén is.

A pihentető alvásnak még a rákmegelőzésben is szerepe van.
Bármilyen hihetetlen a pihentető alvásnak még a rákmegelőzésben is nagyon fontos szerepe van. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A pihentető alvás nagyon fontos, de hogyan csináljuk? 

– Mostanra az életmód teljesen átalakult, éjszaka is dolgozunk, éjszaka is fent vagyunk. Egy sok százezres mintás kutatás során kijött, hogy akik éjszakai műszakban dolgoznak, azoknál bizonyos daganatos megbetegedések gyakoribbak lehetnek. Erről egyébként a mai napig tart a vita, de egy biztos, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás kulcsfontosságú – tette hozzá a szakember, aki szerint az lenne ideális, ha alvás közben az elektrosztatikus tereket minimalizálnánk, a hálószobában nem lenne telefon, telefontöltő, lehetőség szerint tévé sem, és a helyiségben minél sötétebbnek kellene lenni, jó szellőzéssel, tiszta, meleg, illatos paplannal...

Fontos konferencia közeledik

A Magyar Onko-Diabetológiai Egyesület október 10-én és 11-én tartja Gyulán, a Hunguest Hotel Gyulában a II. Magyar Onkometabolikus és Onko-Diabetológiai Továbbképzés és Konferenciát. Az új tudományterület talaján szervezett országos tudományos tanácskozás fókuszában alapvetően az elhízás, a cukorbetegség és a rosszindulatú daganatok közötti összefüggések állnak.

Jelentkezés határideje: 2025. szeptember 30.

Regisztráció, szakmai program és további információk a www.onkodiabetologia.hu weboldalon! Orvosok és gyógyszerészek 32, egészségügyi szakdolgozók 16 kreditpontra számíthatnak.

Kiemelt orvosi szakképesítések: 

  • klinikai onkológia, 
  • belgyógyászat, 
  • diabetológia, 
  • endokrinológia, 
  • kardiológia, 
  • gasztroenterológia, 
  • nefrológia, 
  • hematológia, 
  • immunológia 
  • és háziorvostan.

A konferenciáról számos érdekességet mondott el stúdióbeszélgetésünkön dr. Bánhegyi Róbert.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu