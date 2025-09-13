szeptember 13., szombat

Kornél névnap

26°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Micsoda piaci forgatag!

35 perce

A piacozók meglepődtek: táncba vitték őket szombat reggel - galériával, videóval

Címkék#beol videó#forgatagában#piac nép#Harangos Néptáncegyüttes#népviselet#Orosháza#néptáncos

Valami itt készülődik! A piac sarkán csinos, népviseletbe öltözött fiatalok gyülekeztek, nem tudtuk mire vélni a jelenlétüket. Ám amikor a zenekar mögött fel- és bevonultak és a piactérre, azonnal minden megváltozott.

Csete Ilona

Szombaton a reggeli órákban a megszokott arcok, kofák, kereskedők, vásárlók, nézelődők töltötték a szokásos idejüket Orosháza belvárosában. Aki korán kelt, a piac hétvégi forgatagában gyorsan bevásárolt és ment is haza, főzni. Mások viszont ráérősen időztek, válogattak a ruhák, a virágok, a zöldségek között, amikor....

Villámcsődülettel fennakadás, a piac élete megváltozott
Az orosházi piac népe örömmel fogadta a néptáncosok fellépését. A szerző felvétele

A piac népét néptáncosok lepték meg

Váratlanul zenés menet keltett feltűnést a piacon. Néptáncosok lepték el a legforgalmasabb helyet, megnyílt előttük a tér, az öröm és a vidámság pillanatait, a fiatalos lendületet vitte a Harangos Néptáncegyüttes sok táncosa a piactérre. Modern kifejezéssel élve: flashmob volt ez a javából.

A közönség pedig mosolyogva és tapssal jutalmazta a produkciót.

Hírportálunknak  Móricz Bence művészeti vezető elárulta, meglepetésnek szánták ezt a villámfellépést, ezt a hirtelenül megvalósuló nyilvános táncos produkciót.

– Gondoltunk egyet, kijövünk, meglepjük a piac népét a Harangos Néptáncegyüttes, a Csengettyű táncosaival és a felnőttek is elkísérnek, követnek bennünket. A néptánc népszerűsítése mellett egy különleges hangulatot akartunk a szombati bevásárlás kellő közepébe vinni.

Flasmob az orosházi piacon. Szuper volt a hangulat szombaton reggel.

Fotók: A szerző felvétele

Móricz Bence: cél a néptánc népszerűsítése is

– Úgy láttuk, sikerült! Mi sokszor, sok helyen fellépünk, de nem biztos, hogy ott találkozunk azokkal az emberekkel, akik most a piacon láthatták a táncosainkat. Ez egy kötetlen, vidám alkalom volt és ebben partnerek voltak a szülők, a kísérők, a Petőfi művelődési központ, a zenészek. Közönségünk pedig ezúttal is nagy tapssal köszönte meg az élményt, szuper jól éreztük magunkat.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu