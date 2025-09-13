35 perce
A piacozók meglepődtek: táncba vitték őket szombat reggel - galériával, videóval
Valami itt készülődik! A piac sarkán csinos, népviseletbe öltözött fiatalok gyülekeztek, nem tudtuk mire vélni a jelenlétüket. Ám amikor a zenekar mögött fel- és bevonultak és a piactérre, azonnal minden megváltozott.
Szombaton a reggeli órákban a megszokott arcok, kofák, kereskedők, vásárlók, nézelődők töltötték a szokásos idejüket Orosháza belvárosában. Aki korán kelt, a piac hétvégi forgatagában gyorsan bevásárolt és ment is haza, főzni. Mások viszont ráérősen időztek, válogattak a ruhák, a virágok, a zöldségek között, amikor....
A piac népét néptáncosok lepték meg
Váratlanul zenés menet keltett feltűnést a piacon. Néptáncosok lepték el a legforgalmasabb helyet, megnyílt előttük a tér, az öröm és a vidámság pillanatait, a fiatalos lendületet vitte a Harangos Néptáncegyüttes sok táncosa a piactérre. Modern kifejezéssel élve: flashmob volt ez a javából.
A közönség pedig mosolyogva és tapssal jutalmazta a produkciót.
Hírportálunknak Móricz Bence művészeti vezető elárulta, meglepetésnek szánták ezt a villámfellépést, ezt a hirtelenül megvalósuló nyilvános táncos produkciót.
– Gondoltunk egyet, kijövünk, meglepjük a piac népét a Harangos Néptáncegyüttes, a Csengettyű táncosaival és a felnőttek is elkísérnek, követnek bennünket. A néptánc népszerűsítése mellett egy különleges hangulatot akartunk a szombati bevásárlás kellő közepébe vinni.
Flasmob az orosházi piacon. Szuper volt a hangulat szombaton reggel.Fotók: A szerző felvétele
Móricz Bence: cél a néptánc népszerűsítése is
– Úgy láttuk, sikerült! Mi sokszor, sok helyen fellépünk, de nem biztos, hogy ott találkozunk azokkal az emberekkel, akik most a piacon láthatták a táncosainkat. Ez egy kötetlen, vidám alkalom volt és ebben partnerek voltak a szülők, a kísérők, a Petőfi művelődési központ, a zenészek. Közönségünk pedig ezúttal is nagy tapssal köszönte meg az élményt, szuper jól éreztük magunkat.
Vevő volt a közönség a Back ll Black és a Neoton Família koncertjére - fotók, videók
Elstartolt a Szarvasi Szilvanapok: három színpadon dübörögnek a programok – galériával, videóval