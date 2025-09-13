A piacozók meglepődtek: táncba vitték őket szombat reggel - galériával, videóval

Szombaton a reggeli órákban a megszokott arcok, kofák, kereskedők, vásárlók, nézelődők töltötték a szokásos idejüket Orosháza belvárosában. Aki korán kelt, a piac hétvégi forgatagában gyorsan bevásárolt és ment is haza, főzni. Mások viszont ráérősen időztek, válogattak a ruhák, a virágok, a zöldségek között, amikor....

Az orosházi piac népe örömmel fogadta a néptáncosok fellépését. A szerző felvétele

A piac népét néptáncosok lepték meg

Váratlanul zenés menet keltett feltűnést a piacon. Néptáncosok lepték el a legforgalmasabb helyet, megnyílt előttük a tér, az öröm és a vidámság pillanatait, a fiatalos lendületet vitte a Harangos Néptáncegyüttes sok táncosa a piactérre. Modern kifejezéssel élve: flashmob volt ez a javából.

A közönség pedig mosolyogva és tapssal jutalmazta a produkciót.

Hírportálunknak Móricz Bence művészeti vezető elárulta, meglepetésnek szánták ezt a villámfellépést, ezt a hirtelenül megvalósuló nyilvános táncos produkciót.

– Gondoltunk egyet, kijövünk, meglepjük a piac népét a Harangos Néptáncegyüttes, a Csengettyű táncosaival és a felnőttek is elkísérnek, követnek bennünket. A néptánc népszerűsítése mellett egy különleges hangulatot akartunk a szombati bevásárlás kellő közepébe vinni.