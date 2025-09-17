szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Koncert

1 órája

Brutális hétvége vár a Gyulára készülő Pataky Attilára

Hatalmas bulira készül a város! Gyulán színpadra lép Pataky Attila és az Edda Művek.

Beol.hu

Az Edda Művek Facebook-oldalán posztolta koncertmenetrendjét, amelyben Gyula is szerepel, ráadásul szombaton érkeznek a városba! 

Pataky Attila
Gyulán színpadra lép Pataky Attila és az Edda Művek. Fotó: MW-archív/Végh István

A Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programjának keretében megrendezett gyulai koncert mellett országszerte számos sztár várja fergeteges bulira a rajongókat!

Pataky Attila, ígéri, hogy mindenhol nagy bulit csapnak 

 „Nagy bulit csapunk mindenhol!” – üzenik a zenészek, így akik Gyulára látogatnak, egy igazán különleges, lendületes koncertélményre számíthatnak. Ne hagyd ki, készülj a bulira!

 

 

