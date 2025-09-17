Brutális hétvége vár a Gyulára készülő Pataky Attilára

Az Edda Művek Facebook-oldalán posztolta koncertmenetrendjét, amelyben Gyula is szerepel, ráadásul szombaton érkeznek a városba!

Gyulán színpadra lép Pataky Attila és az Edda Művek. Fotó: MW-archív/Végh István

A Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programjának keretében megrendezett gyulai koncert mellett országszerte számos sztár várja fergeteges bulira a rajongókat!

Pataky Attila, ígéri, hogy mindenhol nagy bulit csapnak

„Nagy bulit csapunk mindenhol!” – üzenik a zenészek, így akik Gyulára látogatnak, egy igazán különleges, lendületes koncertélményre számíthatnak. Ne hagyd ki, készülj a bulira!