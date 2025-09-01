Országos kuriózum: ritkaság, ami a parlagi saspárral történt

Különösen nagy szaporulattal bővült a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság makói tájegységén élő parlagi saspár fészke. A ragadozómadarak nem kevesebb, mint négy sasfiókát keltettek ki. A fiatal madarak már el is hagyták a fészket, július második felében repültek ki.

Kirepültek a parlagi sas fiókái. Fotó: KMNP/Balla Tihamér

Jelentős szaporulatnak számít a négy fióka

A Nemzeti Park tájékoztatása alapján a sasfiókákat egy idősebb madárpár keltette ki. Országos viszonylatban is említésre méltó, ha egy fészekben négy fióka is kikel, általában ugyanis két fióka nevelkedik egy fészekaljban. Igaz, tapasztaltabb, idősebb és ideális területen élő pároknál a három utód sem ritka, viszont négy sasfióka már igazán jelentős szaporodási sikernek számít, és arra utal, hogy az adott terület megfelelő táplálékot tudott nyújtani a fészkelő madaraknak és jól érzik magukat a területen. Ráadásul nem most fordul elő először, hogy négy parlagi sasfióka kel ki a Körös-Maros Nemzeti Park területén. 2024-ben volt a második olyan költési időszak, amikor egy fészekaljból négy fióka repült ki – így a jelenlegi már a harmadik szerencsés eset.

A Nemzeti Park dolgozói már év elejétől figyelték a madarakat, ami azért is volt kiemelten fontos, mivel a két parlagi sas a fajra jellemző módon egy kőrisfa legmagasabb ágaira, mintegy tíz méter magasra rakott fészket, és a nyár eleji viharok miatt félő volt, hogy a fészek megsérül vagy leesik. Szerencsére azonban nem történt baj: a madarak júniusra szépen felcseperedtek és készen álltak a fészek elhagyására. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai jelölőgyűrűvel látták el a négy fiatal parlagi sast a későbbi nyomonkövetés és megfigyelés érdekében.

A parlagi sas kiemelten fontos madárfaj

Harminc éve még igazán ritka eseménynek számított a parlagi sasok látványa ezen a vidéken. Mára viszont már szép számmal költenek a nemzeti park területén ezek az impozáns ragadozó madarak. A parlagi sas csúcsragadozónak számít az élőhelyén. Emiatt is nagy öröm, hogy a sasfiókák a mért adatok alapján jó egészségi állapotban vannak és készen állnak a parlagi saspopuláció további bővítésére.