Több pályázatot is kiír Gyomaendrőd: mutatjuk, mire lehet pályázni – videóval

Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere sajtótájékoztatót tartott a szeptember 25-i testületi ülésen született döntésekről. A szeptember 29-i tájékoztatón a város vezetője több pályázati lehetőségről is tájékoztatta a lakosságot.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata több pályázatot is kiír a közeljövőben. Fotó: illusztráció - Shutterstock

Milyen pályázat várható Gyomaendrődön?

Önkormányzati lakások

A testület foglalkozott a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Ez az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokról szól. Az önkormányzat három lakást/épületet vásárolt a közelmúltban. Ezeket a lakásokat beépítették a település szociális rendeletébe. Ezen kívül a bérleti díjak mértékével is foglalkoztak, amiről viszont egyelőre nem született döntés. A következő hónapban kidolgoznak majd egy általános bérleti díj rendszert. Az ingatlanokat az önkormányzat felújítja, és valószínűleg ezután lehet majd pályázni a lakásokra a megszokott rend szerint.

Intézményvezetői pozíció

A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői állására vonatkozó pályázatról is döntött a testület. A könyvtár eddigi vezetője, Dinyáné Bánfi Ibolya ugyanis jövő év januártól nem kívánja ellátni ezt a feladatot, nyugdíjba vonul. Az önkormányzat ezért intézményvezetői pályázatot ír ki, melynek részleteit a bizottságok megtárgyalták, a testület pedig egyhangúlag elfogadta. A pályázati kiírás rövidesen megjelenik a város honlapján. A polgármester bátorítja a pozíció iránt érdeklődőket a pályázat benyújtására.

Halgazdálkodás

Lejárt a Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetségével tíz évre kötött szerződés a gyomaendrődi belterületi- (így a nemrég megújult Fűzfás-zugi holtágra is), illetve a Németh-zugi holtág hasznosítására és a halgazdálkodásra. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat új pályázatot ír ki ezekre a tevékenységekre. A pályázati anyagot a testület és a bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták, így a kiírás rövidesen megjelenik majd a város honlapján és erre is lehet pályázni a pályázat részletei és feltételei szerint. A polgármester méltatta a KHESZ eddigi tevékenységét a területen.