szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

21°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

59 perce

Úszott az M44-es: videón a hatalmas felhőszakadás

Címkék#m44#autóút#özönvíz#vihar#szél

Az óriási zivatarok az M44-est sem kerülték el, egy autós videón rögzítette a felhőszakadást.

Beol.hu

M44, Tisza híd előtt hatalmas felhőszakadás, vihar, szél. Vízátfolyás. Mindenki kapcsolja fel a fényszórót!! Vigyázzatok magatokra nagyon! – töltötte fel videóját egy arra járó autós a 44-es főút, M44-es útinform Facebook-oldalra.

Az időjárás szeszélyes volt az elmúlt órákban országszerte, így Békésben is. És az előrejelzések értelmében nem lesz ez másképpen a holnapi napon sem, akkor várhatóan köd nehezíti majd a közlekedők dolgát.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu