Úszott az M44-es: videón a hatalmas felhőszakadás

M44, Tisza híd előtt hatalmas felhőszakadás, vihar, szél. Vízátfolyás. Mindenki kapcsolja fel a fényszórót!! Vigyázzatok magatokra nagyon! – töltötte fel videóját egy arra járó autós a 44-es főút, M44-es útinform Facebook-oldalra.

Az időjárás szeszélyes volt az elmúlt órákban országszerte, így Békésben is. És az előrejelzések értelmében nem lesz ez másképpen a holnapi napon sem, akkor várhatóan köd nehezíti majd a közlekedők dolgát.