Helyi közélet
2 órája
Úszott az M44-es: videón a hatalmas felhőszakadás
Az óriási zivatarok az M44-est sem kerülték el, egy autós videón rögzítette a felhőszakadást.
M44, Tisza híd előtt hatalmas felhőszakadás, vihar, szél. Vízátfolyás. Mindenki kapcsolja fel a fényszórót!! Vigyázzatok magatokra nagyon! – töltötte fel videóját egy arra járó autós a 44-es főút, M44-es útinform Facebook-oldalra.
Az időjárás szeszélyes volt az elmúlt órákban országszerte, így Békésben is. És az előrejelzések értelmében nem lesz ez másképpen a holnapi napon sem, akkor várhatóan köd nehezíti majd a közlekedők dolgát.
