szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

28°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthon Start program

39 perce

Durva, mennyire nőtt az ingatlanhirdetések száma Békésben

Címkék#start program#Otthon Start#kereslet kínálat#ingatlanpiac#ház#árak

Ahogy arra számítani lehetett, beindult az ingatlanpiac. Az Otthon Start programnak köszönhetően a kereslet és a kínálat is emelkedett. A szakértő szerint a 3 százalékos lakáshitellel az első lakásukat, házukat vásárló fiatalok kedvező feltételekkel tudnak belépni az ingatlanpiacra. A felmérésből kiderült, mi a Békés vármegyei helyzet.

Beol.hu

Négyéves rekordot döntött augusztusban a kereslet az ingatlanpiacon, a fokozott érdeklődéssel pedig a kínálat is igyekszik lépést tartani – derült ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből. A felmérés szerint az érdeklődés erejét a szeptember 1-jén elindult Otthon Start program adta, amely maximum 3 százalékos lakáshitellel segíti azokat, akik az első lakás, ház vásárlását tervezik. Augusztusban országos szinten 30 ezer újabb ingatlanhirdetés jelent meg, ami 17 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

Az Otthon Start program belökte az ingatlanpiacot Békésben
Az Otthon Start program beindította az ingatlanpiacot, nőtt a kereslet és a kínálat is. Illusztráció: MW

Az Otthon Start program révén így nőtt a kereslet és a kínálat

Az ingatlan.com elemzéséből kiderült, hogy mi a Békés vármegyei helyzet. Augusztusban az eladó lakások, házak iránti telefonos érdeklődések száma 51 százalékkal emelkedett, amivel a térség a középmezőnyben foglal helyet. Az eladási kedv viszont kimagasló itt, Békés vármegye mellett Budapesten, valamint Tolna és Vas vármegyében 42-49 százalékos bővülést tapasztaltak a hirdetések tekintetében. Országos szinten az ingatlanok háromnegyede megfelel az Otthon Start program feltételeinek.

Az otthon start programos ingatlanok ára nem nőtt, sőt csökkent

Az ingatlanárak emelkedésével kapcsolatos félelmek mindeddig alaptalannak bizonyultak. Az Otthon Start programnak megfelelő lakások ára nem nőtt, hanem csökkent – írta cikkében a Világgazdaság. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com felmérése alapján rámutatott: országosan nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, sőt csökkentek is, miközben a programba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek. 

Így látják a békéscsabaiak

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu