Durva, mennyire nőtt az ingatlanhirdetések száma Békésben

Négyéves rekordot döntött augusztusban a kereslet az ingatlanpiacon, a fokozott érdeklődéssel pedig a kínálat is igyekszik lépést tartani – derült ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből. A felmérés szerint az érdeklődés erejét a szeptember 1-jén elindult Otthon Start program adta, amely maximum 3 százalékos lakáshitellel segíti azokat, akik az első lakás, ház vásárlását tervezik. Augusztusban országos szinten 30 ezer újabb ingatlanhirdetés jelent meg, ami 17 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

Az Otthon Start program beindította az ingatlanpiacot, nőtt a kereslet és a kínálat is. Illusztráció: MW

Az Otthon Start program révén így nőtt a kereslet és a kínálat

Az ingatlan.com elemzéséből kiderült, hogy mi a Békés vármegyei helyzet. Augusztusban az eladó lakások, házak iránti telefonos érdeklődések száma 51 százalékkal emelkedett, amivel a térség a középmezőnyben foglal helyet. Az eladási kedv viszont kimagasló itt, Békés vármegye mellett Budapesten, valamint Tolna és Vas vármegyében 42-49 százalékos bővülést tapasztaltak a hirdetések tekintetében. Országos szinten az ingatlanok háromnegyede megfelel az Otthon Start program feltételeinek.

Az otthon start programos ingatlanok ára nem nőtt, sőt csökkent

Az ingatlanárak emelkedésével kapcsolatos félelmek mindeddig alaptalannak bizonyultak. Az Otthon Start programnak megfelelő lakások ára nem nőtt, hanem csökkent – írta cikkében a Világgazdaság. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com felmérése alapján rámutatott: országosan nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, sőt csökkentek is, miközben a programba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek.

Így látják a békéscsabaiak