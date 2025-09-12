1 órája
Belestünk a békési outletbe, ahová még több száz is kilométerről is járnak vásárolni – galériával, videóval
Jövő héten lesz kétéves a megye egyik legkedveltebb outlet áruháza. A közelgő jubileum kapcsán kerestük fel az Otthon Outlet Békés áruházat, ahol a családi vállalkozásban működő bolt számos érdekességéről beszélgettünk annak vezetőivel.
Az Otthon Outletről egyik kolléganőnk hozta a hírt, aki családjával egy szombaton ugrott át Békéscsabáról Békésre, és kereste fel az üzletet. Mint elmondta, nagyon sok jó dolgot láttak ott, akár egy lakást is kompletten berendezhettek volna a kínálatból.
Otthon Outlet: családi vállalkozás, családias hangulat
Az Otthon Outlet Békést családi vállalkozásban üzemeltetik, két vezetője Mike-Sötét Denisz és Mike-Sötét Viola. A házaspár lapunknak elmondta, német nagyáruházak olyan termékeit kínálják, amelyeket az ottani üzletek vagy nem tudtak eladni, vagy például az online megrendelő nem vette át, esetleg valamilyen oknál fogva visszaküldte a megrendelt portékát. Nagyon fontos, hogy új termékeket árusítanak.
– Ezeket a dolgokat központi raktárakban gyűjtik Németországban, és lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők raklaponként megvegyék azokat. Félig-meddig persze zsákbamacskát vásárolunk, bár tudjuk, hogy melyik gyártónak nagyjából milyen termékei szerepelnek egy-egy szállítmányban, de teljesen pontos információnk nincsenek. Ezért is lehet kedvezményesen hozzájutni a termékekhez, mi pedig a piaci árnál lényegesebb kedvezőbb, 60 százalékos áron, fél áron vagy esetleg még annál is olcsóbban tudjuk adni vásárlóinknak – emelte ki Mike-Sötét Denisz. – A fix beszerzési helyeink megvannak, és telefonon egyeztetünk partnereinkkel, akik azután kamionnal juttatják el hozzánk a termékeket.
Szombaton várják a vásárlókat
A családi vállalkozás tevékenysége kétfelé ágazik, hiszen régen bútorboltjuk volt, a kapcsolatok megmaradtak, így bútorokat napjainkban is értékesítenek hazai, illetve néhány esetben szlovák vagy osztrák partnereiknek.
A másik rész maga a bolt, amelynek egészen különleges hangulata van, és egyedisége, hogy az év nagy részében, december kivételével a költséghatékonyság jegyében szombaton 7 és 12 óra között tart nyitva. Decemberben, a karácsonyi előtti időszakban mindennap nyitva tartanak majd.
– A hét többi napján szortírozunk, összeszereljük a lakberendezési tárgyakat, elhelyezzük a termékeket, amelyek között a háztartási kisgépektől a játékokon át, a babakocsitól a rollerekig, a kisállat-kiegészítőktől, a projektorokig, a táblagépektől az airfryerekig nagyon sok minden megtalálható – emelte ki Mike-Sötét Viola.
Sokan foglalnák a termékeket
A munkával péntek délutánra végeznek, ekkor Denisz lefotózza az újdonságokat, és feltölti a Facebookra, szombat reggel 7 órától pedig várják az érdeklődőket. A képek megjelenésekor nem egyszer tömegével érkeznek az üzenetek, de arra jogilag sincs lehetőség, hogy bármit félretegyenek, hiába kérik azt sokan. Így aztán jó néhányan már a nyitást megelőzően odamennek a bolt elé. A helyzet olyan szempontból egyedi, hogy egy-egy termékből gyakran néhány darab érhető el, így a vevők többször sorban állás közben egymással beszélték meg, hogy kié is lesz a nagyon vágyott tárgy.
Nem egyszer előfordult, hogy olyan egyedi termékek is érkeztek, amelyeket a vevők nem ismertek, majd amikor meg tudták, hogy miről van szó, vásároltak belőle.
Nagy kínálat az Otthon OutletbenFotók: Bencsik Ádám
Még Győrből is érkeznek
A békési Barta udvarban található bolt helyben és a vármegyében is nagyon kedvelt, de például vannak állandó vendégeik az ország szinte legtávolabbi pontján található Győrből is, ahonnan két-három hetente több család kel útra, és autóikat mindig alaposan megpakolva indul vissza Békésről. Szegedről szintén vannak állandó vásárlóik.
S hogy melyek a legnépszerűbb termékeik?
Denisz és Viola elárulta, hogy
- kezdetben a felfújható jakuzzi volt a legnépszerűbb. Több száz darabot adtak el belőle, de mostanra már nem lehet beszerezni a gyártótól.
- Különösen kedveltek a szerszámkocsik, az autófelszerelési termékek,
- a gamer székek,
- és az autós babaülések.
A korábban említett néha zsákbamacska-jellegű beszerzések kapcsán elmondták, volt olyan esetük, hogy az ősz végén rendeltek, és amikor megérkezett a raklap, kiderült, hogy a termékek kétharmada kerti bútor.
– Ez egy nehéz helyzet volt, beraktároztuk a bútorokat, de tavasz végéig várnunk kellett, hogy eladhassuk azokat – emelte ki.
Kérdésünkre megerősítették, hogy a kötelező garanciát, illetve jótállást biztosítják.
– Persze a mi esetünkben speciális a helyzet, hiszen jó néhány termékből egy-egy darab érkezik. Ha, szerencsére nagyon ritkán, meghibásodik valami, akkor vagy a velünk kapcsolatban álló szervizbe küldjük el. Ha pedig nem javítható, akkor a vevők vagy levásárolhatják az összeget vagy visszaadjuk a pénzt, ebből sosem volt, és nem is lesz probléma – árulták el kérdésünkre.
Közösségi térré alakult
Az outlet egyébként a két év alatt egyfajta közösségi térré is alakult.
– Fontos célunk, hogy akik betérnek hozzánk, jól érezzék magukat. Általában 40-50 ember van bent egyszerre a boltban, akik miközben körülnéznek, beszélgetnek is. Mi is szeretnénk, ha jó hangulat lenne, ha szívesen jönnének hozzánk. Jövő szombaton lesz kétéves az üzlet, amire számos meglepetéssel készülnek.
