Belestünk a békési outletbe, ahová még több száz is kilométerről is járnak vásárolni – galériával, videóval

Az Otthon Outletről egyik kolléganőnk hozta a hírt, aki családjával egy szombaton ugrott át Békéscsabáról Békésre, és kereste fel az üzletet. Mint elmondta, nagyon sok jó dolgot láttak ott, akár egy lakást is kompletten berendezhettek volna a kínálatból.

Mike-Sötét Denisz és Mike-Sötét Viola vezeti a családias hangulatú Otthon Outletet. Fotó: Bencsik Ádám

Otthon Outlet: családi vállalkozás, családias hangulat

Az Otthon Outlet Békést családi vállalkozásban üzemeltetik, két vezetője Mike-Sötét Denisz és Mike-Sötét Viola. A házaspár lapunknak elmondta, német nagyáruházak olyan termékeit kínálják, amelyeket az ottani üzletek vagy nem tudtak eladni, vagy például az online megrendelő nem vette át, esetleg valamilyen oknál fogva visszaküldte a megrendelt portékát. Nagyon fontos, hogy új termékeket árusítanak.

– Ezeket a dolgokat központi raktárakban gyűjtik Németországban, és lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők raklaponként megvegyék azokat. Félig-meddig persze zsákbamacskát vásárolunk, bár tudjuk, hogy melyik gyártónak nagyjából milyen termékei szerepelnek egy-egy szállítmányban, de teljesen pontos információnk nincsenek. Ezért is lehet kedvezményesen hozzájutni a termékekhez, mi pedig a piaci árnál lényegesebb kedvezőbb, 60 százalékos áron, fél áron vagy esetleg még annál is olcsóbban tudjuk adni vásárlóinknak – emelte ki Mike-Sötét Denisz. – A fix beszerzési helyeink megvannak, és telefonon egyeztetünk partnereinkkel, akik azután kamionnal juttatják el hozzánk a termékeket.

Szombaton várják a vásárlókat

A családi vállalkozás tevékenysége kétfelé ágazik, hiszen régen bútorboltjuk volt, a kapcsolatok megmaradtak, így bútorokat napjainkban is értékesítenek hazai, illetve néhány esetben szlovák vagy osztrák partnereiknek.

A másik rész maga a bolt, amelynek egészen különleges hangulata van, és egyedisége, hogy az év nagy részében, december kivételével a költséghatékonyság jegyében szombaton 7 és 12 óra között tart nyitva. Decemberben, a karácsonyi előtti időszakban mindennap nyitva tartanak majd.

– A hét többi napján szortírozunk, összeszereljük a lakberendezési tárgyakat, elhelyezzük a termékeket, amelyek között a háztartási kisgépektől a játékokon át, a babakocsitól a rollerekig, a kisállat-kiegészítőktől, a projektorokig, a táblagépektől az airfryerekig nagyon sok minden megtalálható – emelte ki Mike-Sötét Viola.