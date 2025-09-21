Fél évszázada érettségiztek, az akkori vizsgadrukk után most a viszontlátásnak örültek

Mint egykoron, szombaton is minden úgy történt. Az osztálytalálkozó nem kezdődhet el jelentés nélkül.

Ötven évvel ezelőtt érettségiztek. A szerző felvétele

– Tanár úrnak tisztelettel jelentem, az 1975-ben végzett 4. A. osztály tagjai az 50 éves érettségi találkozóra és a rendhagyó osztályfőnöki órára megjelentünk. A 29 végzős tanulóból jelen van 12 fő, távol van 17 fő (vannak, akik később csatlakoznak, elhunyt 7 osztálytársunk, nincs kapcsolatunk 4 fővel stb.) – és a többiek, ahogy régen, állva hallgatták a hetes, a találkozó szervezőjének a jelentését.

Osztálytalálkozó 50 év nosztalgiájával

De még a gyülekezéskor, a középiskola előtt fotók készültek, az újralátás öröme látszódott mindenkin. Ezután mentek be egykori iskolájuk tantermébe, s ott dr. Formann István osztályfőnökkel közösen, miután meghallgatták a hetes jelentését, kötetlen beszélgetésben mindenki elmesélte élete alakulását. Délután a Babó kastélyba látogattak az öregdiákok, ahol fehér asztal mellett folytatták a nosztalgiázást.

Orosházán, a Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola (mezgé) egyik tantermében nosztalgiáztak. A szerző felvétele

A mezgében érettségiztek 50 éve

Kollégánk, a Békés Megyei Hírlap nyugalmazott sportújságírója, Verasztó Lajos is a mezgében tanult, ebben az osztályban végzett. Ahogy ő, több diáktársa is a mezőgazdász szakközépiskola után Debrecenben, Gödöllőn, az agráregyetemen szereztek diplomát. Az egykori diákokat a sors az élet számtalan területére sodorta, erről is, családjaikról is sokat meséltek ezen a délutánon.