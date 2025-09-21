4 órája
Fél évszázada érettségiztek, az akkori vizsgadrukk után most a viszontlátásnak örültek
Ötven év telt el. Az érettségi éppen olyan elevenen él emlékeikben, mintha azt a napokban élték volna át. Erről is sztoriztak azok az egykori diákok, akik dr. Formann István osztályfőnökkel együtt osztálytalálkozójukon nosztalgiáztak a mezgében. Vagy ahogy napjainkban nevezik, a Gyulai SzC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban.
Mint egykoron, szombaton is minden úgy történt. Az osztálytalálkozó nem kezdődhet el jelentés nélkül.
– Tanár úrnak tisztelettel jelentem, az 1975-ben végzett 4. A. osztály tagjai az 50 éves érettségi találkozóra és a rendhagyó osztályfőnöki órára megjelentünk. A 29 végzős tanulóból jelen van 12 fő, távol van 17 fő (vannak, akik később csatlakoznak, elhunyt 7 osztálytársunk, nincs kapcsolatunk 4 fővel stb.) – és a többiek, ahogy régen, állva hallgatták a hetes, a találkozó szervezőjének a jelentését.
Osztálytalálkozó 50 év nosztalgiájával
De még a gyülekezéskor, a középiskola előtt fotók készültek, az újralátás öröme látszódott mindenkin. Ezután mentek be egykori iskolájuk tantermébe, s ott dr. Formann István osztályfőnökkel közösen, miután meghallgatták a hetes jelentését, kötetlen beszélgetésben mindenki elmesélte élete alakulását. Délután a Babó kastélyba látogattak az öregdiákok, ahol fehér asztal mellett folytatták a nosztalgiázást.
A mezgében érettségiztek 50 éve
Kollégánk, a Békés Megyei Hírlap nyugalmazott sportújságírója, Verasztó Lajos is a mezgében tanult, ebben az osztályban végzett. Ahogy ő, több diáktársa is a mezőgazdász szakközépiskola után Debrecenben, Gödöllőn, az agráregyetemen szereztek diplomát. Az egykori diákokat a sors az élet számtalan területére sodorta, erről is, családjaikról is sokat meséltek ezen a délutánon.
