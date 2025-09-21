szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Osztálytalálkozó

4 órája

Fél évszázada érettségiztek, az akkori vizsgadrukk után most a viszontlátásnak örültek

Címkék#tanterem#öregdiák#Babó kastély#kolléga#érettségi találkozó

Ötven év telt el. Az érettségi éppen olyan elevenen él emlékeikben, mintha azt a napokban élték volna át. Erről is sztoriztak azok az egykori diákok, akik dr. Formann István osztályfőnökkel együtt osztálytalálkozójukon nosztalgiáztak a mezgében. Vagy ahogy napjainkban nevezik, a Gyulai SzC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban.

Csete Ilona

Mint egykoron, szombaton is minden úgy történt. Az osztálytalálkozó nem kezdődhet el jelentés nélkül.

A hetes úgy jelentett az osztálytalálkozón, mint ötven éve
Ötven évvel ezelőtt érettségiztek. A szerző felvétele

– Tanár úrnak tisztelettel jelentem, az 1975-ben végzett 4. A. osztály tagjai az 50 éves érettségi találkozóra és a rendhagyó osztályfőnöki órára megjelentünk. A 29 végzős tanulóból jelen van 12 fő, távol van 17 fő (vannak, akik később csatlakoznak, elhunyt 7 osztálytársunk, nincs kapcsolatunk 4 fővel stb.) – és a többiek, ahogy régen, állva hallgatták a hetes, a találkozó szervezőjének a jelentését.

Osztálytalálkozó 50 év nosztalgiájával

De még a gyülekezéskor, a középiskola előtt fotók készültek, az újralátás öröme látszódott mindenkin. Ezután mentek be egykori iskolájuk tantermébe, s ott dr. Formann István osztályfőnökkel közösen, miután meghallgatták a hetes jelentését, kötetlen beszélgetésben mindenki elmesélte élete alakulását. Délután a Babó kastélyba látogattak az öregdiákok, ahol fehér asztal mellett folytatták a nosztalgiázást.

Orosházán, a Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola (mezgé) egyik tantermében nosztalgiáztak. A szerző felvétele

A mezgében érettségiztek 50 éve

Kollégánk, a Békés Megyei Hírlap nyugalmazott sportújságírója, Verasztó Lajos is a mezgében tanult, ebben az osztályban végzett. Ahogy ő, több diáktársa is a mezőgazdász szakközépiskola után Debrecenben, Gödöllőn, az agráregyetemen szereztek diplomát. Az egykori diákokat a sors az élet számtalan területére sodorta, erről is, családjaikról is sokat meséltek ezen a délutánon.

Az osztályfőnökük dr. Formann István volt. A szerző felvétele

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu