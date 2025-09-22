szeptember 22., hétfő

Érettségi találkozó

1 órája

Öt és fél évtized után is összetart a régi osztály – most újra találkoztak

Címkék#hagyomány#csoportkép#Kemény Gábor Gimnázium#gimnázium osztály#emlék

Az idő múlása sem halványította el az emlékeket: 55 évvel az érettségi után ismét találkoztak a Kemény Gábor Technikum egykori diákjai. A 4. A osztály tanulói nosztalgiával, nevetéssel és meghatottsággal ünnepelték újra együtt a középiskolás éveket.

Beol.hu

Különleges találkozóra gyűltek össze a napokban a békéscsabai Kemény Gábor Technikum egykori tanulói. Az 1969-ben érettségizett 4. A osztály tagjai idén ünnepelték középiskolai ballagásuk 55. évfordulóját, amit méltó módon szerettek volna megünnepelni.

Osztálytalálkozó 55. évforduló
Az 55 éves érettségi találkozón ismét egymásra találtak a Kemény Gábor Technikum egykori 4. A osztályának diákjai – a régi barátságok ma is élnek. Fotó: Beküldött kép

Az ünnepi esemény során természetesen nem maradt el a csoportkép sem, amelyen az egykori 4. A – immár idősebb, de ugyanolyan lelkes tagjai – ismét egymás mellett álltak, mintha csak tegnap zárták volna le a középiskolát. Az osztály tagjai egyöntetűen úgy nyilatkoztak: amíg egészségük engedi, folytatják a hagyományt, és rendszeresen találkoznak.

 

