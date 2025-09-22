1 órája
Öt és fél évtized után is összetart a régi osztály – most újra találkoztak
Az idő múlása sem halványította el az emlékeket: 55 évvel az érettségi után ismét találkoztak a Kemény Gábor Technikum egykori diákjai. A 4. A osztály tanulói nosztalgiával, nevetéssel és meghatottsággal ünnepelték újra együtt a középiskolás éveket.
Különleges találkozóra gyűltek össze a napokban a békéscsabai Kemény Gábor Technikum egykori tanulói. Az 1969-ben érettségizett 4. A osztály tagjai idén ünnepelték középiskolai ballagásuk 55. évfordulóját, amit méltó módon szerettek volna megünnepelni.
Az ünnepi esemény során természetesen nem maradt el a csoportkép sem, amelyen az egykori 4. A – immár idősebb, de ugyanolyan lelkes tagjai – ismét egymás mellett álltak, mintha csak tegnap zárták volna le a középiskolát. Az osztály tagjai egyöntetűen úgy nyilatkoztak: amíg egészségük engedi, folytatják a hagyományt, és rendszeresen találkoznak.