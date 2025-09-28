Hír jött az őszi szünetről, így tervezzük az októbert!

A szeptemberi tanévkezdés után a diákok első komolyabb pihenését szolgáló lehetősége az őszi szünet: ez már októberben eljön. 2023-ban és 2024-ben is 9 napos volt, idén azonban úgy jön ki a lépés, hogy ennél hosszabb lesz.

11 napos lesz idén az őszi szünet, hosszabb, mint a korábbi években. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Tizenegy napos őszi szünet idén

A tanév rendje értelmében idén az őszi szünet október 23-tól november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítás nap október 22., szerda, a szünet utáni első tanítási nap november 3-a, hétfő. Magában foglal két ünnepnapot: október 23-at és november 1-jét. Egy ledolgozós, iskolába járós szombat is megelőzi idén az őszi szünetet: október 24., péntek helyett előtte lévő szombat, azaz október 18.

Mikor lesz a téli szünet, tavaszi szünet?